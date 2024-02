Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Banen waar je terecht kunt zonder werkervaring (en het salaris)

Op zoek naar een nieuwe baan, maar nog geen relevante werkervaring? Geen zorgen, want ook dan zijn er genoeg banen beschikbaar, blijkt uit cijfers van de Nationale Vacaturebank.

Zo zijn er ruim 1800 openstaande vacatures waar je – zonder relevante werkervaring – direct kunt starten. Wat je wel nodig hebt? Bepaalde vaardigheden en interesses. Niet op zoek naar een nieuwe reguliere baan, maar juist op zoek naar een passief inkomen? Dan zijn dit verschillende manieren om dat te generen en lees je alles over waar je op moet letten.

Banen om direct te starten

Ambieer jij een carrière als verkoopadviseur in de autobranche, of droom jij van een leven in de technische sector? Dan zijn er genoeg mogelijkheden.

Binnen de technische sector zijn de meeste vacatures zonder werkervaring beschikbaar. Bij ruim een kwart van het totale baanaanbod kun je in de techniek zonder relevante ervaring starten. Wat je dan kunt worden? Bijvoorbeeld ASML systeeminstallateur of monteur.

Ook in de logistieke sector is de keuze reuze. Daar is voor 16 procent van de openstaande vacatures geen relevante werkervaring vereist, blijkt uit de analyse van de Nationale Vacaturebank. Het onderwijs staat ook in de top 5. Met een kleine 200 openstaande vacatures zonder werkervaring goed voor ruim 10 procent.

Vaardigheden en kennis

Werkervaring is lang een belangrijke voorwaarde geweest, maar er lijkt een omslag plaats te vinden. „Bedrijven kiezen hiervoor, omdat ze op die manier een grotere groep mensen aanspreken”, legt Suzanne van Malsen van de Nationale Vacaturebank uit. „Vaak zijn deze mensen extra gemotiveerd om aan de slag te gaan en bedrijven bieden ze, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt, graag deze kans. Zo kun je als je talent ziet, toch direct in actie komen en iemand binnenhalen.”

Salaris van banen zonder werkervaring

Of je nu op zoek bent naar een baan in de techniek, logistiek of het onderwijs; er is ruimte genoeg. Dus ook zonder de nodige werkervaring. Uiteraard is het in sommige gevallen wel vereist de juiste diploma’s te bezitten. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de sectoren met de meeste openstaande vacatures waar werkervaring geen vereiste is.

Sector Aandeel vacatures

(zonder werkervaring) Voorbeeldfunctie,

bruto maandsalaris Techniek 26 procent Monteur,

3072 euro Logistiek 15,7 procent Logistiek medewerker,

2555 euro Klantenservice 12,2 procent Klantenservice medewerker,

2663 euro Onderwijs 10,6 procent Docent Engels,

3891 euro Administratie 8,3 procent Administratief medewerker, 2737 euro

Ook vind je in de tabel een voorbeeldfunctie bij iedere sector, inclusief een indicatie voor het bijbehorende salaris. De salarisindicaties zijn gebaseerd op de meest recente data van vacaturesite Indeed. De reële salarissen kunnen altijd afwijken.

Reacties