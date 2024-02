Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grijstinten, fysieke barrière of minder apps: experts geven tips tegen overmatig telefoongebruik

Houd je je schermtijd zo nu en dan in de gaten en schrik je van het getal wat er staat? En zou je wel eens willen proberen om je telefoon minder te gebruiken? Experts geven tips die helpen om minder met je smartphone bezig te zijn.

Het is moeilijk om gewoontes rond telefoongebruik te veranderen. „Dat komt omdat onze telefoons opzettelijk zijn ontworpen om het moeilijk te maken om je ervan af te wenden,” vertelde Catherine Price, de auteur van How To Break Up With Your Phone aan HuffPost.

Zo verminder je je telefoongebruik

Gelukkig zijn er een aantal praktische manieren om je telefoongebruik te verminderen. En dit is hoe je het kunt doen.

Denk in de eerste plaats na over waarom je je telefoon vaker links wil laten liggen. „En in plaats van te proberen je telefoongebruik te beperken omdat je het gevoel hebt dat je dat ‘moet’, vraag jezelf af waar je je tijd en aandacht liever aan wilt besteden,” zei Price.

Grijswaarden en telefoon op stil

Daarnaast kun je de grijswaardeninstelling van je telefoon aanzetten. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde manier om je telefoon minder interessant en aantrekkelijk te maken. Deze optie verandert de kleuren op de smartphone in grijstinten. „Als er minder felle kleuren zijn, hebben we niet zo’n dopamine-uitschieter”, aldus Jami Dumler, klinisch maatschappelijk werker. „Dus dan is het minder verslavend.”

Ook is het geluid van binnenkomende meldingen moeilijk te negeren. Kies er dan voor om je telefoon op stil te zetten. Het kan enorm helpen om dit te doen en de pushmeldingen uit te schakelen.

Fysieke barrière

Therapeut Emma Mahony vertelt aan HuffPost dat ze een haarband om haar telefoon doet om haar telefoongebruik te beteugelen. „Het is moeilijk om door sociale media te scrollen, te sms’en of op internet te surfen als er een haarbandje of elastiekje om je telefoon zit”, zegt ze. „Het creëert een fysieke barrière.”

En als iets constant in je gezichtsveld is, is het logisch dat je ernaar wilt grijpen. Om dit tegen te gaan, zegt therapeut Jenny Wise Black dat het belangrijk is om je telefoon weg te halen van je lichaam en uit je gezichtsveld. Dat betekent uit je hand, uit je zakken of van de tafel.

Verminder de toegankelijkheid

Ook kan het een goed idee zijn om apps die je altijd opent, anders te organiseren op je scherm. Maak ze minder toegankelijk om de verleiding te verlichten. Je kunt daarentegen ook overwegen om sociale media-apps helemaal te verwijderen.

Maar als je sociale media nog steeds moet gebruiken voor je werk, om in contact te blijven met anderen of als je het gewoon leuk vindt om te checken, dan kun je het nog steeds gebruiken, maar Black raadt aan om te proberen om sociale media alleen op je computer te gebruiken.

Telefoons zijn niet alleen maar slecht

Als je echt toegewijd bent om je telefoon te laten liggen, kun je een ‘domme telefoon’ aanschaffen zonder alle functies van een smartphone. „Zo leer je te vertrouwen op een telefoon die niet alle functies van een standaard smartphone heeft, maar je wel de nodige functies biedt zoals bellen en sms’en”, legt Black uit.

Dumler benadrukt dat telefoons niet alleen maar slecht zijn. „Ze zijn handig, ze kunnen een geweldige hulpbron zijn om dingen gemakkelijk op te zoeken, of om die rekenmachine bij de hand te hebben in de winkel,” zei Dumler.

