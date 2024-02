Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twee jaar oorlog in Oekraïne: steun van Tweede Kamer en Wilders tegen akkoord van demissionair kabinet

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel naar aanleiding van de burgeroorlog die er sinds 2014 woedt en de toenemende invloed van de VS in Oekraïne. Het land kan op deze dag op veel steunbetuigingen van Nederlandse politici rekenen.

Vandaag heeft PVV-leider Geert Wilders overigens laten weten het niet te vinden kunnen dat het kabinet-Rutte IV in demissionaire staat een veiligheidsakkoord van minstens tien jaar heeft afgesloten met Oekraïne.

Akkoord gesloten met Oekraïne

Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) maakte gisteren bekend bilaterale afspraken te hebben gemaakt over onder meer militaire steun en samenwerking op het gebied van de defensie-industrie. Ook landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken hebben afgelopen week een dergelijk akkoord gesloten met het in oorlog verkerende land.

„De PVV steunt Oekraïne en is bereid om over iedere vorm van hulp te praten”, schrijft Wilders op het sociale medium X. „Maar een demissionair kabinet kan echt geen akkoord voor tien jaar afsluiten.”



De oorlog die Rusland twee jaar geleden begon tegen Oekraïne kan niet anders dan illegaal en barbaars worden genoemd. De PVV steunt Oekraïne en is bereid om over iedere vorm van hulp te praten. Maar een demissionair kabinet kan echt geen akkoord voor tien jaar afsluiten. https://t.co/n2uDUCsGAz — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 24, 2024

Verwijt richting Wilders

„Had die laatste zin even geskipt”, reageert CDA-Kamerlid Derk Boswijk op het bericht. Wilders krijgt regelmatig het verwijt te veel op de hand van de Russische president Vladimir Poetin te zijn. Die kritiek klinkt luider sinds zijn partij de grootste is geworden bij de verkiezingen in november en dus het initiatief heeft in de formatie.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zei afgelopen week in een toespraak dat de PVV-voorman wat hem betreft geen directe verantwoordelijkheid moet krijgen over de landsverdediging en de veiligheid. „Ik zou niet graag mijn lot in de handen leggen van de bewonderaars van Poetin, noch hier, noch elders.” Wilders heeft daarop laten weten wat hij van die opmerking vindt.

Oekraïne twee jaar geleden binnengevallen

Op de dag waarop twee jaar geleden Oekraïne werd binnengevallen, reageren veel Nederlandse politici met steunbetuigingen. „Deze verschrikkelijke oorlog moet stoppen. En ik wil jullie laten weten dat Nederland achter jullie staat. Ook als het lang duurt en moeilijk is”, aldus demissionair premier Mark Rutte in een videoboodschap.

De oorlog lijkt aan het front al geruime tijd te zijn vastgelopen. Tegelijkertijd kampt Oekraïne met ernstige economische problemen en tekorten aan onder meer munitie.



Vandaag staan we stil bij het feit dat twee jaar geleden de grootschalige Russische invasie van Oekraïne begon. Twee ongelooflijk moeilijke jaren, die vele Oekraïense mensenlevens kost. Maar ook twee jaar waarin Oekraïne overeind blijft staan en successen boekt. Dit is niet… pic.twitter.com/3DOTwIqxcA — Mark Rutte (@MinPres) February 24, 2024

‘Jullie strijd is onze strijd’

„Jullie strijd is onze strijd”, zegt minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel) looft de „dappere Oekraïners” en D66-leider en minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten roept alle partijen op om Oekraïne niet te laten vallen. „Zet de veiligheid van Europa niet op het spel.”

