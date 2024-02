Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kater te pakken? Dit is alles wat je wil weten, van oorzaak tot oplossing en fabels

Kloppend hoofd, droge mond en een draaiende wereld als je op probeert te staan? Jep, dat is een kater. Maar wat veroorzaakt een kater nou eigenlijk en – nog beter – wat is de oplossing ervoor?

Simpel gezegd is de oorzaak van een kater dat je te veel gezopen hebt. Maar door al het alcohol dat je tot je neemt, gebeurt er een hoop in je lichaam. Zo heb je minder remmingen, kun je met een dubbele tong gaan praten en als je ‘t echt bont maakt, loop je zwalkend en moet je overgeven.

Te veel gezopen? Dit gebeurt er in je lichaam

Metro sprak eerder Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek. Het feit dat je een kater hebt, heeft volgens Noijen volledig te maken met de hoeveelheid alcohol in jouw bloed. „Alcohol werkt namelijk vochtafdrijvend, waardoor je iets uitgedroogd raakt. Maar alcohol wordt daarnaast, als je het drinkt, ook omgezet in een schadelijke stof die een kater veroorzaakt.”

Volgens prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit is het echter nog niet helemaal duidelijk hoe een kater nou werkt. „In het lichaam ontstaat een soort lichte ontstekingsreactie. En een andere theorie zegt dat de kater deels een ontwenningseffect is. De overmaat aan alcohol heeft in de hersenen geleid tot een verstoorde balans van regelmechanismen. Het herstel daarvan zorgt voor de verschijnselen van de kater.”

Wat helpt tegen een kater?

Er gaan verschillende fabels rond over wat nou zou helpen tegen een kater. Denk aan bijvoorbeeld een ijsbad, een kop koffie of een zakje ORS-poeder voordat je gaat slapen. Helaas: zo’n zakje toevoegen aan een glas water voor je gaat slapen, gaat je kater niet tegenhouden. Een glas water drinken na een avond stappen (of sowieso water drinken naast je alcoholische versnaperingen) kan wel helpen tegen de uitdrogingsverschijnselen. Meer feiten en fabels over alcohol lees je hier.

Gelukkig zijn er wel dingen die een kater kunnen verzachten. Je kunt ‘m niet in 1, 2, 3 laten verdwijnen, daar moet je toch echt geduld voor hebben, maar je kunt jezelf wel wat verlossing bieden. Van tevoren goed eten, bijvoorbeeld, zodat de alcohol minder snel wordt opgenomen in je bloedbaan. Maar ook een goede maaltijd als je al een kater hebt, helpt. Alles wat rijk is aan zink en nicotinezuur blijkt het beste te werken tegen een kater – denk aan kip, avocado, paddenstoelen en volle granen.

Ook slapen in een koele kamer kan helpen. Doordat je lever overuren maakt om de alcohol kwijt te raken, loopt je lichaamstemperatuur ‘s nachts op. Een koele kamer kan dit tot op zekere hoogte tegengaan. Enneh, een kopje koffie is geen wondermiddel, maar ook zeker niet uit den boze.

Kater bestrijden met alcohol?

‘Vuur met vuur bestrijden’, oftewel nog meer alcohol drinken als je al een kater hebt, kan volgens sommigen ook helpen. Maar waarom is dat eigenlijk? In het kort: volgens Quest kun je ook met alcohol, maar ook cocaïne, wiet of zelfs heroïne een kater verlichten. En nee, denk maar niet dat er een helende werking in deze stoffen zit, ze temperen simpelweg de klachten. Alcohol heeft bijvoorbeeld effect op het centrale zenuwstelsel, activeert endorfines en verlicht daardoor tijdelijk de pijn. Ook als deze pijn werd veroorzaakt door hetzelfde spul.

Daarnaast heeft opnieuw alcohol drinken ook een effect op het afbreken van methanol, wat kater-symptomen veroorzaakt. De lange uitleg lees je hier. Wel belangrijk: alhoewel een kater bestrijden met alcohol dus líjkt te werken, is het verre van een goed idee. Je tempert namelijk alleen je klachten en komt zo in een vicieuze cirkel terecht.

Benieuwd welke drankjes je moet vermijden als je de volgende ochtend nog fris wil zijn? Er zijn sommige soorten alcohol die voor een ergere kater zorgen dan andere.

Reacties