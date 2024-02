Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vaak gaan gelukkige koppels met elkaar naar bed?

„Doen we het vaak genoeg?” Als koppel kan je seksleven veranderen. En dat is heel normaal, volgens deze relatietherapeut. Ze legt het een en ander uit over onze seksfrequentie in een lange relatie.

Eerder schreef Metro over hoe vaak Nederlanders van bil gaan. Ook bleek uit dat onderzoek dat regelmatige seks ons gelukkiger maakt. Maar als we al wat langer in een vaste relatie zitten, kan het zo zijn dat we minder vaak de bloemetjes buiten zetten. Eerder pleitte seksuoloog Goedele Liekens voor bambiseks in een langere relatie.

Hoe vaak seks hebben in lange relatie?

Relatietherapeut Meghna Mahambrey legt aan het Amerikaanse Psychology Today uit dat veel mensen denken dat je als koppel minimaal 2 à 3 keer per week seks moet hebben.

Iedereen weet dat in een lange relatie het seksleven verandert. Wellicht besprong je elkaar in de eerste fase zeer regelmatig, maar nam de frequentie met de jaren af. Het kan ook zo zijn dat het niet meer zo spannend is of dat je misschien zelfs in een sekssleur terecht bent gekomen samen?

Seksuele sleur

Volgens Mahambrey is het allemaal heel normaal als jouw seksleven soms op een lager pitje staat of de spanning minder aanwezig is. „Alle koppels (inclusief degenen die vervelende foto’s op Instagram plaatsen) ervaren in de loop van de tijd een afname van de seksuele frequentie.”

Toch kan het verschil in seksuele behoeften en voorkeur ook voor conflicten zorgen. „Een van de meest voorkomende redenen waarom koppels professionele hulp zoeken, is omdat ze in een seksuele sleur zitten en de frustratie en wrok zijn doorgedrongen naar andere gebieden van hun relatie.”

Minder seks in relatie

Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in een relatie, zoals samenwonen, financiën, een huwelijk, carrière, kinderen, tegenslagen, ziekte, werkloosheid, verdriet, schijnen allemaal een ander licht op relaties. Soms raakt seks nu eenmaal ondergesneeuwd door andere belangrijke zaken van het leven.

„Dit is het moment waarop koppels de neiging hebben om in paniek te raken. Ze zijn bang dat minder seks op de een of andere manier impliceert dat hun relatie in de problemen zit”, aldus de relatietherapeut. Ze legt uit dat worstelingen in een seksleven in sommige gevallen een indicatie kan zijn voor andere problemen. Maar dat dat echt niet altijd aan de orde is.

Seks bepaalt niet de relatie

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hoeveelheid seks niet zo belangrijk is. „Ook blijkt dat wanneer stellen te horen krijgen dat ze een bepaalde hoeveelheid seks moeten hebben, ze er minder van genieten. Meer is niet altijd beter”, aldus Mahambrey. „Warmte, emotionele verbondenheid en harmonie in jouw seksuele interacties zijn belangrijker dan de frequentie.”

Intimiteit en seks zijn een leuke en mooie toevoeging van een relatie. Maar de hoeveelheid seks bepaalt niet de relatie. Mocht je toch toch jouw seksleven een beetje willen ‘opkrikken’, dan heeft de relatietherapeut nog drie tips om het vuurtje weer aan te wakkeren.

3 tips van relatietherapeut

1. Wees nieuwsgierig

Waar word je opgewonden van? Waar knap je op af? Wanneer denk je het meest aan seks? Welk tijdstip of welke plek? Wat vind je het leukste aan seks? Zijn er ervaringen geweest die jouw seksleven beïnvloeden? En heeft dit invloed op jouw seksuele behoefte? Mahambrey hamert erop dat we op zoek kunnen gaan naar onze seksuele verlangens.

2. Word comfortabel

Praat eerlijk met jouw partner over seks. Veel koppels vinden sekspraat nog ongemakkelijk. Zeker als je wellicht ‘feedback’ wilt geven of eerlijk wil vertellen wat je wel en niet in bed wilt. „Jouw partner kan niet jouw gedachten lezen.” Daarom oppert de relatietherapeut om op een respectvolle, eerlijke, maar ook duidelijke manier jouw gevoelens en verlangens te bespreken. En vooral ook uit te leggen wat jouw partner daarin kan bijdragen.

3. Wees creatief

Nieuwe dingen proberen en experimenteren kan jouw seksleven tot bloei brengen. Of dat nu door lingerie, seksspeeltjes of andere extra’s komt. Of dat je met elkaar fantasieën, alternatieve relatievormen en verlangens bespreekt. „Onze seksualiteit evolueert in de loop van de tijd en ruimte geven aan elkaars wensen en behoeften om te veranderen is de sleutel tot een bevredigend seksleven op de lange termijn.”

Hulp

Dat soort gesprekken of stappen kunnen best spannend zijn. Daarom kun je volgens Mahambrey ook een relatietherapeut of seksuoloog inschakelen om samen mee dit soort onderwerpen te besproken. Soms moeten we gewoon meer over onszelf, onze partner en onze relatie leren om ons seksleven weer betekenis te geven.

