4 feiten en fabels over alcohol: welke moet je niet (meer) geloven?

Moeite om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden als het om alcohol gaat? Je bent niet de enige: er zwerven talloze onwaarheden over alcohol rond op het internet. Welke informatie klopt, en wat is klinkklare onzin? We zochten het uit in onze rubriek feit of fabel over alcohol, en delen in dit artikel al onze bevindingen met je.

Metro ging in gesprek met Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek. Welke van de onderstaande claims over alcohol zijn de waarheid, en welke mogen regelrecht naar het rijk der fabelen?

1. Is sterke drank schadelijker voor je gezondheid dan bier en wijn?

Je weet dat alcohol niet al te best is voor je lichaam, maar je wilt toch een drankje doen. Kan je dan beter voor een biertje gaan, of voor sterke drank? Noijen vertelt: „In een standaard glas sterke drank zit evenveel alcohol als in een glas bier of wijn. Als we puur naar de alcohol kijken, dan zijn deze twee drankjes dus even slecht voor je gezondheid.” De preventiedeskundige stelt dat het niet per se uitmaakt welke drank je drinkt, maar dat de hoeveelheid ervan wel een grote rol speelt.

2. Word je sneller dronken als je door een rietje drinkt?

„Ja, als je het puur sec bekijkt, dan kan een glas alcohol door een rietje drinken er inderdaad voor zorgen dat je ietsje sneller dronken wordt”, vertelt Noijen. „Als je alcohol door een rietje drinkt, komt het namelijk wat sneller in het bloed terecht.” Je mond en gehemelte spelen hier een grote rol in, omdat de drank tegen je gehemelte aankomt als je via een rietje drinkt. De huid van je gehemelte is heel dun. „Wanneer de alcohol tegen je gehemelte aankomt, kan het via die weg al snel in je bloed terechtkomen.”

Volgens de preventiedeskundige is het effect echter verwaarloosbaar. In de praktijk ga je het verschil niet merken, aldus Noijen. „Het is echt een klein verschil.”

3. Werkt een kop koffie tegen een kater?

Je hebt een bonkend hoofd, geen zin om te eten en je bent moe. Ofwel: je hebt een kater. Jouw redmiddel is dan een kop koffie, want daar wordt de kater een stuk minder van. Of niet? „Ik hoor vaker dat mensen denken dat koffie helpt tegen een kater”, vertelt Noijen. „Maar ik moet deze mensen helaas teleurstellen: er bestaat geen wondermiddel tegen een kater. Koffie is dat ook niet.”

Slecht nieuws dus voor mensen die denken dat de alcohol sneller uit het lichaam verdwijnt door een kop koffie. „Mensen willen de alcohol sneller uit hun lijf hebben, omdat ze zich dan beter zouden voelen. Zoiets bestaat gewoon niet. De beste remedie is toch echt minder, of helemaal niet drinken”, laat Noijen weten.

4. Werkt ORS-poeder tegen een kater?

Eigenlijk hoort het artikel ‘kan je een kater voorkomen met een zakje ORS-poeder‘ niet in onze rubriek over alcohol thuis, maar we vinden het antwoord er zeker wel tussen passen. Daarom een bonusfabel: de werking van een zakje ORS-poeder tegen een kater.

We kennen de zakjes ORS van de drogist allemaal wel. ORS staat voor ‘Oral Rehydration Solution’, en het is een combinatie van zouten en druivensuiker. Door videoplatform TikTok zijn deze zakjes niet meer aan te slepen bij de drogist, omdat ze zouden helpen tegen een kater. „ORS is bedoeld om de vochtbalans in het lichaam te herstellen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige diarree, kan ORS een zeer effectief en zelfs levensreddend middel zijn”, vertelt hoogleraar prof. dr. Renger Witkamp.

Maar of het poeder ook de remedie tegen een kater is, betwijfelt Witkamp. „De gedachte achter het gebruik van ORS tegen de kater is niet helemaal vreemd, want uitdroging en een lage bloedsuiker lijken wel een zekere rol te spelen bij een kater. Maar bij een kater is er echter meer aan de hand. Wellicht is er srpake van een behoorlijk placebo-effect. In ieder geval zou je de uitdroging en de lage bloedsuikerspiegel ook kunnen verminderen door gewoon te eten en water te drinken. Verder is het toch vooral een kwestie van gewoon uitzitten of uitslapen.”