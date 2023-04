Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: kan je een kater voorkomen met een zakje ORS-poeder?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: ORS-poeder zou hét anti-katermiddel zijn, maar is dat ook echt zo?

Door verschillende gebruikers op TikTok is ORS-poeder inmiddels bestempeld als hét anti-katermiddel. Het advies: drink één zakje ORS voor je gaat slapen na een avondje flink doorzakken. De volgende ochtend zou je fris en fruitig wakker moeten worden, aldus de TikTokkers. En dat is toch een fijn idee, met Koningsdag in het verschiet en een normale werkdag daarna.

Maar wat is ORS precies, en werkt het écht tegen een kater? Metro vroeg het aan prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit.

Waarom ORS-poeder (niet) helpt tegen een kater

We hebben allemaal weleens te maken gehad met een flinke kater. Zo’n kater gaat gepaard met draaierigheid, een slap gevoel, misselijkheid en vooral ook hoofdpijn. „Geen wonder dat mensen zich al eeuwenlang bezighouden met de vraag wat hiertegen te doen”, zegt Witkamp. „Naast het gebruik van pijnstillers, middelen tegen brandend maagzuur en tegen misselijkheid, worden er ook allerlei huismiddeltjes en andere maatregelen aanbevolen. Kennelijk is nu ook ORS in de mode.”

ORS staat voor ‘Oral Rehydration Solution’. In zo’n zakje ORS-poeder vind je dan ook een combinatie van zouten en druivensuiker. Deze combinatie zorgt ervoor dat je niet uitdroogt als je bijvoorbeeld last hebt van diarree. „ORS is bedoeld om de vochtbalans in het lichaam te herstellen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige diarree, kan ORS een zeer effectief en zelfs levensreddend middel zijn.” De zakjes poeder zijn gewoon te koop in de supermarkt of bij de drogist. Een gouden tip, zo lijkt het in elk geval.

Is ORS een remedie tegen een kater?

Maar of het poeder ook de remedie tegen een kater is, betwijfelt Witkamp. „De gedachte achter het gebruik van ORS tegen de kater is niet helemaal vreemd, want uitdroging en een lage bloedsuiker lijken wel een zekere rol te spelen bij een kater. Maar bij een kater is er echter meer aan de hand, hoewel na al die jaren nog niet eens helemaal duidelijk is hoe het precies zit.”

Zo lijkt volgens hem ook het ophopen van de stof acetaldehyde, een afbraakproduct van alcohol, een rol te spelen, evenals mogelijk ook sporen van andere giftige stoffen in de drank. „Daarnaast ontstaat er in het lichaam een soort lichte ontstekingsreactie. En een andere theorie zegt dat de kater deels een ontwenningseffect is. De overmaat aan alcohol heeft in de hersenen geleid tot een verstoorde balans van regelmechanismen. Het herstel daarvan zorgt voor de verschijnselen van de kater. Al met al laten deze inzichten wel zien dat het gebruik van ORS tegen de kater erg kort door de bocht is.”

De kater uitzitten

Uit onderzoek is dan ook niet gebleken dat ORS hier echt helpt, laat Witkamp weten. „Wellicht is er sprake van een behoorlijk placebo-effect. In ieder geval zou je de uitdroging en de lage bloedsuikerspiegel ook kunnen verminderen door gewoon te eten en water te drinken. Verder is het toch vooral een kwestie van gewoon uitzitten of uitslapen.”

In een vorig artikel vertelde Judith Noijen, preventiemedewerker bij Jellinek, ook al dat er geen middel bestaat om de alcohol sneller uit je lichaam te krijgen. „Mensen willen de alcohol sneller uit hun lijf hebben, omdat ze zich dan beter zouden voelen. Zoiets bestaat gewoon niet. De beste remedie is toch echt minder, of helemaal niet drinken,” liet ze weten.

Benieuwd naar het antwoord op andere vragen over voeding? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel vol interessante informatie van experts: 21 feiten én fabels over jouw voeding en een gezonde levensstijl uitgezocht. Veel leesplezier!