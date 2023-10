Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom helpt alcohol tegen een kater?

Om te beginnen moedigen we je bij Metro niet aan tot het drinken van alcohol of om überhaupt een kater weg te spoelen met meer drank. Maar mensen zullen herkennen dat alcohol helpt tegen een kater. Maar waarom is dat? En dat willen we natuurlijk puur uit wetenschappelijke interesse weten.

Wellicht heb je het weleens meegemaakt. Je hebt een punthoofd van de vorige avond en merkt dat bij het drinken van een glaasje alcohol, jouw kater zachtjes naar de achtergrond verdwijnt. Maar waarom kun je een alcoholnasleep met alcohol bestrijden? Het wetenschappelijke tijdschrift Quest is een expert in het uitzoeken van zaken die we ons wellicht al langer afvroegen. Zo ook deze kwestie.

Alcohol tegen de kater

Wat is toch het effect van een hersteldrankje? Of wat dacht je van antikater-cocktails als een Mimosa of Bloody Mary? Quest verwijst in eerste instantie even naar de verre geschiedenis. Waarbij monniken 800 jaar geleden in een medisch boek Regimen sanitas Salernitanum adviseerden om als remedie tegen te veel gedronken wijn, de volgende vroege ochtend opnieuw te drinken.

Hoewel we ons doorgaans van alcohol een stuk slechter kunnen voelen, maakt extra alcohol de kater de volgende ochtend niet erger. En daar klinkt vanuit Quest een vergelijking met andere verdovende middelen. Want volgens het tijdschrift kun je ook met cocaïne, wiet of zelfs heroïne een kater verlichten. En nee, denk maar niet dat er een helende werking in deze stoffen zit, ze temperen simpelweg de klachten. Alcohol heeft bijvoorbeeld effect op het centrale zenuwstelsel, activeert endorfines en verlicht daardoor tijdelijk de pijn. Ook als deze pijn werd veroorzaakt door hetzelfde spul.

Specifiek stofje in drank

Overigens benadrukt Quest dat dit op een andere manier werkt bij alcoholisten. Hun lichaam vertoont namelijk wel degelijk ontwenningsverschijnselen. „Het lichaam is door jarenlang misbruik zo gewend geraakt aan de dempende aanwezigheid van alcohol, dat het uit zichzelf overactief is geworden en pijnsensaties, spanningen en bevingen genereert.”

Maar er is nog iets dat meespeelt in het verzachtende effect van een alcoholisch drankje bij een kater. Namelijk de stof methanol. In bier, wijn of sterke drank zit het stofje ethanol, de stof waar je dronken van wordt, maar ook een beetje methanol. „Enzymen in je lichaam beginnen methanol pas af te breken nadat ze eerst al het ethanol hebben afgebroken. Tijdens de methanol-afbraak in je lever ontstaat het giftige formaldehyde, dat bijdraagt aan de nare gevoelens van een kater, zoals misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.”

Hersteldrankje verzacht kater

Als je tijdens dit proces jouw lichaam toch weer alcohol geeft en daarmee ook een nieuwe dosis ethanol toevoegt, stopt evenals de methanol-afbraak. „Je enzymen richten zich weer op ethanol en het niveau van formaldehyde in je bloed zal afnemen: ziedaar, je kater vermindert.” Quest benadrukt dat de kans groot is dat je de laatste restjes methanol van de avond daarvoor uit plast. „Door dit slim te timen kun je dus je kater verzachten, zónder dat je later een net zo hevige tweede kater uitlokt.”

Maar daar komt de boodschap die niet geheel onbelangrijk is. Het bovenstaande verklaart wellicht waarom alcohol de kater verzacht, maar maakt het daarmee nog geen goed idee. Want je snapt wel, katers wegspoelen met drank is een vicieuze cirkel. Laat het hersteldrankje dus maar gewoon staan.

