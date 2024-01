Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bestaat de ‘mannengriep’ echt?

Mannen lijken het altijd zwaarder te hebben dan vrouwen als ze worden geveld door een griepvirus. Luid snotterend, hoestend, kreunend en kermend brengen ze hun dagen op de bank door. Mannengriep noemt het andere geslacht dit ook wel, een ander woord voor pure aanstelleritis. Iets waar mannen het doorgaans weer pertinent mee oneens eens zijn. Hoe zit het nu echt?

Nederland gaat officieel gebukt onder een griepepidemie, concludeerden het Nivel, Erasmus MC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week. Dat deden zij op basis van het aantal mensen dat met griep naar de huisarts ging. En dus kan het niet anders dan ook het aantal gevallen ‘mannengriep’ stijgt.

Bestaat mannengriep echt?

Griepexpert en voormalig huisarts Ted van Essen slaat tegen NU.nl duidelijke taal uit: de mannengriep is een ‘hoax’. „De één heeft meer last van de griep dan de ander. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat mannen meer ziek worden van griep dan vrouwen.”

Sabine Oertelt-Prigiong is hoogleraar voor Sekse- en Gendersensitieve Geneeskunde aan het Radboudumc en schaart zich tegenover het platform achter Van Essen. Ze zegt wél dat het immuunsysteem bij vrouwen actiever is, waardoor ze bij een griepprik meer antistoffen aanmaken. „Potentieel zou de griep dus bij vrouwen sneller over kunnen gaan, maar hier is geen wetenschappelijk bewijs voor.”

Ze denkt dat de vooroordelen te maken hebben met het privégedrag van mannen en vrouwen. „Wij weten dat vrouwen vaker naar de dokter gaan en meer symptomen beschrijven. Mannen gaan wat minder vaak naar de dokter. Dus als ze gaan, worden ze juist serieuzer genomen.”

RIVM-woordvoerder Harald Wychgel sluit zich bij de griepexpert en de hoogleraar aan. „Er is geen wetenschappelijk bewijs voor iets als mannengriep. Griep ontstaat door het influenzavirus en daar kun je ziek van worden.”

Andere geluiden

Toch is er ook een artikel uit de British Medical Journal uit 2017 dat wat anders zegt. Geneeskundige Kyle Sue beweerde hierin dat een griep bij mannen harder aankomt, omdat vrouwen een sterker afweersysteem hebben. Het onderzoek werd gretig gedeeld, vermoedelijk voornamelijk door mannen die wilden bewijzen dat ze zich echt niet aanstelden.

Maar volgens publicist en oud-Volkskrant-columnist Van Maanen mag je dit met een flinke korrel zout nemen. Sue zou de literatuur op meerdere punten onvolledig of zelfs helemaal verkeerd samenvatten, schrijft Van Maanen op de website Kloptdatwel.nl van de Stichting Skepsis.

