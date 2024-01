Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw (26) blijft te lang in stoel vliegtuig zitten en waarschuwt: ‘Been werd dikker en dikker’

Blijf niet te lang in de stoel van een vliegtuig op langeafstandsvluchten zitten. Die waarschuwing doet een jonge vrouw nadat ze zelf de gevolgen ervan ondervond. In de dagen na haar 20 uur durende vlucht, die ze vooral slapend in haar stoel doorbracht, zwol haar been namelijk op. Niet veel later ontdekte ze waarom. „Het was alsof er een knikker vastzat.”

De Britse Lois Chitticks (26) sliep het grootste deel van haar 20 uur durende vlucht van Londen naar Australië. Slechts één keer stond ze tijdens die hele vliegreis op: om even naar de wc te gaan. „Tijdens de vlucht stond ik verder helemaal niet op, omdat ik zo comfortabel in de stoel aan het gangpad zat”, zegt ze.

Alleen zou dat haar duur komen te staan. De dagen na aankomst kreeg ze namelijk last van haar linker kuit, die dikker en dikker werd. Het been zwol op, werd warm en voelde aan alsof ze een ‘spier had verrekt’. Op een gegeven moment werd het allemaal zo vervelend dat ze er niet meer van kon slapen.

Dit is waarom been dikker werd door vele stilzitten tijdens lange vlucht

Daarom bezocht ze een dokter, die bloedtests uitvoerde. Daaruit kwam duidelijk naar voren wat ze had opgelopen, vermoedelijk door het vele stilzitten tijdens de vlucht: trombose.

De irritatie in haar been werd veroorzaakt door een bloedprop van 4 centimeter. „Ik weet dat veel mensen denken dat je een bloedprop pas krijgt als je een stuk ouder bent, of wanneer je kwaaltjes hebt. Maar ik heb nooit last van mijn gezondheid en heb toch een bloedprop gekregen.”

Het enige wat ze verkeerd deed was dat ze te lang in het vliegtuig zat. De kans op bloedstolsels is groter na het vliegen vanwege de lange periodes van immobiliteit en verminderde luchtdruk.

Overigens zijn er best wat trucjes als het gaat om het kiezen van de juiste vliegtuigstoel. Een reis-expert legt uit hoe jij ervoor zorgt dat je de beste stoel krijgt.

🩸 Wat is een bloedprop? Wanneer een bloedstolsel een ader in je been afsluit, heb je een trombosebeen. Bloed kan dan niet meer goed wegstromen, waardoor het been opzwelt. Je kunt het onder andere oplopen als je te veel heb stilgezeten, want dat vertraagt de bloedstroom. Het risico is groter voor mensen die problemen hebben met de bloedsomloop, die roken, waarbij trombose in de familie voorkomt en/of bepaalde medicijnen gebruiken. Symptomen die bijna altijd voorkomen in geval van een trombosebeen zijn onder andere een zwelling, een zwaar gevoel en verkleuring in het been. Trombose kan levensgevaarlijk zijn. Zo kan de bloedprop de bloedstroom (gedeeltelijk) afsluiten of in sommige gevallen naar het hart schieten. Daarom is het altijd zaak om bij vermoedens van een bloedprop contact op te nemen met een arts, zoals de Britse Lois deed.

Vrouw waarschuwt: ‘Loop regelmatig in vliegtuig en doe niet zo stom als ik’

Lois wil nu iedereen waarschuwen, zegt ze tegen de Britse krant The Daily Mail: „Draag compressiesokken, loop regelmatig in het vliegtuig en doe niet zo stom als ik”, verwijst ze naar het feit dat ze de compressiesokken die ze van haar vader vóór de vlucht kreeg niet aandeed. „Daar heb ik nu enorm spijt van.”

Omdat ze jong en gezond is, raden artsen haar aan te wachten tot het stolsel vanzelf is opgelost. Ze zal de komende maanden wel controles nodig hebben. „Ik moet de komende maanden voorzichtiger zijn. Als de prop niet weggaat of beweegt, moet ik bloedverdunners gebruiken.”

