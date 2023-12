Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hardlopen: wat doet het met je lichaam en hoe vaak ‘moet’ je het doen?

Veel mensen die beginnen met hardlopen, doen dat vooral voor de gezondheidsvoordelen. Want zeg nou zelf, van rennen zijn (de meeste mensen) ongetraind geen fan. Maar wat doet hardlopen met je lichaam? En hoe vaak zou je het ‘moeten’ doen?

Zoals bij zoveel soorten sport, is het handig om enigszins een routine in te bouwen. Loop het liefst elke week minimaal één keer hard, dan verlies je je voortgang niet. Wil je echt beter worden in hardlopen, spieren opbouwen of juist afvallen, dan zit je met zo’n drie trainingsdagen per week goed.

50 minuten joggen al voldoende

Hardlopen is misschien gezonder – of zet meer zoden aan de dijk – dan je denkt. Een aantal jaar geleden bleek namelijk uit een studie dat 50 minuten joggen gelijkstaat aan hard trainen. Daarnaast bleek dat de kans op een vroegtijdige dood met een kwart omlaag gaat, als je regelmatig hardloopt. Ook hebben sporters 30 procent minder kans op hart- en vaatziektes en 23 procent minder kans op kanker.

En elke dag hardlopen, is dat dat nóg beter voor je? Gelukkig – of voor sommige mensen helaas – niet. Het is belangrijk om je lichaam ook te laten rusten tussen al het trainen door, minimaal een dag. Anders loop je het risico dat je meer afbreekt dan dat je opbouwt. Een beetje lief zijn voor jezelf loont dus ook.

Wat doet hardlopen met je lichaam?

Zoals bij veel sporten krijgt je spijsvertering door hardlopen een boost, en val je (als je het regelmatig doet) sneller af. Met een klein blokje om joggen ben je er nog niet, zoals hierboven beschreven moet je minimaal 50 minuten bezig zijn. Wel fijn: dat hoeft op een tempo van ‘slechts’ 8 kilometer per uur of harder. Je hoeft dus niet te sprinten.

Ook maakt lichamelijke beweging gelukshormonen vrij, die wonderen doen voor je mentale gesteldheid. Je conditie verbetert als je regelmatig hardloopt, waardoor je niet meer hijgend bovenaan de trap staat of bezweet de trein in stapt. Hardlopen verbetert ook je bloedsomloop, je aderen verwijden zich namelijk, en je longinhoud wordt groter.

In Johns Hopkins Medicine lezen we daarnaast dat cardio – zoals hardlopen – ervoor kan zorgen dat er nieuwe aderen richting de hersenen worden aangemaakt, waardoor die meer bloedtoevoer krijgen. Ook de aanmaak van nieuwe cellen in de hersenen wordt gestimuleerd, wat voordelen heeft voor je cognitieve functies. Je geheugen is beter, je kunt je gemakkelijker focussen én het is eenvoudiger om van de ene taak naar de andere te switchen.

Effect op je darmen

Maar hardlopen kan je darmen ook enigszins van slag maken. Misschien herken je het wel: je bent begonnen aan je hardlooprondje, bent net lekker onderweg, en ineens heb je ‘poepdrang’. Uit onderzoek bleek dat dit voorkomt bij veel hardlopers. Maar waarom? „Men denkt dat het bloed dat wegstroomt van het spijsverteringsstelsel naar de skeletspieren invloed heeft op de darmen”, legde een van de onderzoekers uit. Wil je tips om dit fenomeen tegen te gaan? Dat lees je in dit artikel.

En of wandelen of hardlopen nou gezonder is? Dat ligt weer aan wat je precies wil bereiken. Het antwoord is daarom ook niet zwart-wit. Een groot verschil tussen wandelen en hardlopen is hoeveel calorieën je ermee verbrandt, niet per kilometer maar per minuut. Als iemand van 73 kilo een half uur stevig doorloopt, dan verbrandt hij of zij ongeveer 156 calorieën. Rent deze persoon, dan worden er 356 calorieën verbrand in halfuur, ruim het dubbele dus!

Dus als je vooral veel calorieën wil verbranden: hardlopen maar. Wil je gewoon lekker bewegen maar jezelf niet al te veel uitputten? Dan is een stevige wandeling ook prima. Hier lees je meer over wandelen vs. hardlopen.

Beste tijden om te hardlopen

Als je dan besluit om te gaan hardlopen, is het ook handig om te kijken op welk tijdstip je dat doet. Elk tijdstip heeft namelijk net een andere functie. Als je wil afvallen, moet je vooral ‘s ochtends trainen. Wanneer je voor het ontbijt een rustige of matige training afwerkt, zul je zien dat je vervolgens minder honger hebt en dus ook minder eet. Daarnaast verbrand je gedurende de dag meer calorieën.

Wil je beter slapen? Dan is de ochtend óók de beste tijd om de hardloopschoenen te strikken. Je hersenen hebben dan namelijk snel door dat je wakker bent, waardoor ze ‘s avond sneller een signaal afgeven dat het bedtijd is.

En tot slot voor de mensen die door hardlopen vooral sterker willen worden: kies voor de namiddag of de avond. Dankzij het hormoon testosteron heb je tussen 2 uur ‘s middags en 6 uur ‘s avonds de meeste energie en kun je dus langer doorgaan.

