Bartenders onthullen de drankjes die ze zelf nooit zouden bestellen, en dit is de reden

Misschien ken je het gevoel van een drankje bestellen aan een bar, een beetje bang dat de barman je in stilte zal veroordelen als je de ‘verkeerde’ keuze maakt. Zijn espresso-martini’s nu passé? Of is een cola’tje saai?

Dus, welke drankjes kun je beter niet bestellen, en waarom? Chefs gaven eerder al inzicht in welke gerechten zij niet aanraden. Zo kun je de soep van de dag beter laten staan.

Wijn in een kroeg

Allereerst zal de kans niet groot zijn dat je barman veel nadenkt over je bestelling, stelt HuffPost gerust. Maar er zijn zeker drankjes die de pro’s zelf nooit zouden bestellen. Sommige drankjes komen waarschijnlijk niet goed uit de verf, tenzij het iets is waar de bar in gespecialiseerd is, en sommige zijn gewoon vervelend om te maken. HuffPost vroeg het aan diverse bartenders, en dit kwam naar voren:

Denk bijvoorbeeld twee keer na voordat je wijn bestelt in een kroeg. Daniel Yeom, manager bij een wijnbar, zegt dat hij „nooit een glas wijn zal bestellen, of iets anders dan een gin en tonic, whiskey en cola, of een biertje in een kroeg”. Zeker als je selectief bent als het op wijn aankomt, kun je waarschijnlijk beter zijn voorbeeld volgen. „Ik weet niet hoe lang die wijn al open is en de kans dat welke fles dan ook achter de bar mij gelukkig maakt, is bijna nul”, zei Yeom.

‘Slechte keuze voor jezelf en de barman’

Haal het daarnaast „niet in je hoofd om een Long Island Iced Tea te bestellen”. „Geen enkele barman bestelt dit ooit,” beweert Lauren Lenihan, een barman met meer dan 20 jaar ervaring. „Een Long Island Iced Tea wordt algemeen beschouwd als een slechte keuze, zowel voor jezelf als voor de barman.”

Het slechte imago komt „ten eerste door het raadselachtig aantal ingrediënten. Persoonlijk vind ik het niet erg om ze te maken, maar er zijn bartenders die weigeren ze te maken, laat staan te drinken”, zei Lenihan. „De meeste klanten willen het gewoon omdat het sterk is en ze er snel dronken van worden.”

Onhandig drankje op drukke avond

Bestel verder geen Guinness op een drukke avond. Je zou kunnen aannemen dat elk tapbiertje een eenvoudige, betrouwbare optie is om te bestellen als het druk is in bij de bar, en dat is meestal ook zo, maar barman Jack Tynan maakt een uitzondering op de klassieke Guinness.

Waarom? „Omdat het lang duurt om dat ding te schenken”, aldus Tynan. „Omdat Guinness van de tap op stikstof wordt getapt, duurt het veel langer om het goed te schenken. Het bier moet stabiliseren voor je het glas vol kunt schenken.”

Sla in dit geval een espresso martini over

En misschien kun je in sommige gevallen een espresso martini beter overslaan. Vanwege het koffie-element kan de kwaliteit van een espresso martini per bar namelijk enorm verschillen.

„De meeste kroegen zijn niet uitgerust met een fatsoenlijke espressomachine. Ook kan de koffie oud zijn en lang achter de bar hebben gestaan”, zegt barman Alejandro Echeverria. „Meestal komt het er onevenwichtig, plat of bitter uit”, zei Echeverria. „Het is echt een lastige cocktail om te maken. Van de kwaliteit van de ingrediënten tot de consistentie van de shake. Elke factor kan het eindresultaat beïnvloeden.”

