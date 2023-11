Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sporten, slapen, staan, lopen? Er is geen lichaamshouding zó ongezond voor ons als deze

Wie veel stilzit, doet er goed om daar verandering in te brengen. Althans, als je het beste voor hebt met je hart en lichaam. Volgens onderzoekers verbeteren mensen die hun ‘zit-tijd’ vervangen voor lichaamsbeweging – al doen ze dat maar voor een paar minuten per dag – de gezondheid van de essentiële spier die het bloed door je lichaam pompt.

In een deze week gepubliceerde studie analyseerden wetenschappers de invloed die verschillende lichamelijke activiteiten hebben op de gezondheid van het hart en lichaam. Daaruit kwam dat er er geen lichaamshouding zó slecht voor het hart is als stilzitten. Het is al langer bekend dat stilzitten weinig goeds doet voor je gezondheid. Zelfs slapen is gezonder dan stilzitten.

Stilzitten vervangen voor andere lichaamshouding? Ga sporten, lopen (of zelfs slapen!)

Sporten, slapen, staan, lopen, zitten. Alle lichamelijke houdingen en gedragingen van een typische dag werden met elkaar vergeleken en onderzocht op de invloed op de gezondheid.

Volgens het Radboudumc, het universitair medisch centrum van de Radboud Universiteit, heeft het onderzoeksteam daarna gemodelleerd wat er zou gebeuren als een individu een week lang elke dag verschillende hoeveelheden van het ene gedrag zou veranderen in een ander gedrag. De onderzoekers deden dat om voor elk scenario het effect op de cardiovasculaire gezondheid te schatten.

Dat gebeurde in totaal bij 15.246 mensen uit vijf landen. Elke deelnemer gebruikte een draagbaar apparaat op hun dij om hun activiteiten 24 uur lang te meten. Ook kon het apparaat de cardiovasculaire gezondheid te meten. De resultaten van de studie zijn deze week gepubliceerd in het toonaangevende European Heart Journal.

Dit zijn gezondheidsvoordelen voor je hart als je ‘zit-tijd’ vervangt

Daaruit komen interessante weetjes naar voren Zo merkt iemand die sedentair gedrag – een moeilijk woord voor mensen die lang stilzitten en minder dan 10 procent van hun dagelijks energieverbruik aan lichaamsbeweging besteden – vervangt voor matige tot krachtige activiteit al de positieve effecten op de gezondheid. De persoon krijgt een gezonder hart én lichaam.

Als voorbeeld geeft Radboudumc een 54-jarige vrouw met een gemiddelde BMI van 26,5. Als zij op een dag 30 minuten ‘zit-tijd’ vervangt voor lichamelijke inspanning, bijvoorbeeld door een rondje te lopen, neemt haar BMI af met 0,64, wat een verschil is van 2,4 procent.

Het vervangen van 30 minuten dagelijks zitten of liggen door matige of krachtige lichaamsbeweging zou zich ook kunnen vertalen in een afname van 2,5 cm in de tailleomtrek en betere bloedwaardes. Maar er zijn al merkbare positieve effecten bij een dagelijkse verandering van slechts vijf minuten, zeggen de onderzoekers.

Het mag geen wonder zijn dat eruit kwam dat activiteiten met matige tot krachtige intensiteit het meeste voordelen oplevert voor hart en lichaam, vergeleken met stilzitten. Daarna leveren achtereenvolgens activiteiten met een lichte intensiteit, staan en zelfs slapen meer voordelen op vergeleken met lang stilzitten.

Reacties