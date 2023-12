Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veiligheidsadviseur Israël: 7000 Palestijnse militanten gedood

Volgens de Israëlische veiligheidsadviseur zijn in de Gazastrook tot dusver zeker 7000 militanten gedood in de oorlog tegen Hamas. „Dat is een voorzichtige schatting”, aldus Tzachi Hanegbi zaterdag in een interview op de tv-zender Channel 12. „Het zouden er best meer kunnen zijn, omdat we niet weten of er nog strijders onder ingestorte gebouwen en in tunnels liggen.”

Hanegbi zei ook dat Israëlische legereenheden twee commandocentra van Hamas in Gaza zeer dicht zijn genaderd. De opdracht van de militairen is Hamas-kopstuk Yahya al Sinwar uit te schakelen. „Als we hem doden, wat de bedoeling is, dan begrijpen zijn opvolgers misschien dat ze om hun noodlot te ontlopen Gaza moeten verlaten, als verliezers”.

ANP

