Hardlopen vs. wandelen, wat is nu eigenlijk beter voor je?

Sinds de pandemie wandelen we onze voeten zowat stuk. Niet gek, want dat was op een gegeven moment één van de weinige dingen die je nog kon doen. Wandelen kent veel gezondheidsvoordelen, zoals opbouw van sterke spieren en een beter geheugen. Je hoort soms zelfs dat wandelen nóg beter voor je is dan hardlopen.

Is dat eigenlijk echt zo? Tijd om een stukje duidelijkheid te scheppen.

Wat wil je met hardlopen of wandelen bereiken?

Zoals een antwoord op een vraag vaak niet zwart-wit is, is dat hier ook het geval. Of wandelen of hardlopen beter voor je is, heeft er namelijk alles mee te maken wat je er precies uit wil halen. Je gezondheidsdoelen bepalen dus of wandelen of hardlopen voor jou de betere keuze is. Hoe zit dat?

Het grootste verschil tussen wandelen en hardlopen is de hoeveelheid calorieën die je verbrandt, niet per kilometer maar per minuut. Als iemand van 73 kilo een half uur stevig doorloopt, dan verbrandt hij of zij ongeveer 156 calorieën. Rent deze persoon, dat worden er 356 calorieën verbrand in halfuur, bijna het dubbele dus!

Is jouw hoofdmotivatie het verbranden van zoveel calorieën in zo min mogelijk tijd, dan kan je beter gaan hardlopen. Heb je juist alle tijd van de wereld en wil je ook nog een beetje om je heen kunnen kijken? Dan is wandelen (in de natuur) de perfecte work-out voor jou.

Wandelen helpt minder als het om buikvet gaat

Maar er zijn meer verschillen. Door af en toe een stuk te sprinten verbrand je meer buikvet dan tijdens het wandelen. En dit is belangrijk, want buikvet is het meest ongezonde vet. Een beetje ervan heb je nodig, maar te veel verhoogt de kans op diabetes type 2, hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en dementie.

Om buikvet te verbranden werkt intervaltraining volgens onderzoek het beste. Hierbij wissel je in je work-out hele intensieve oefeningen telkens af met makkelijkere bewegingen. Wat je ook kan doen is een stuk wandelen en dan weer een stuk sprinten en dat blijven afwisselen. Ook een goede tip voor zij die niet kunnen kiezen tussen wandelen of hardlopen.

Impact van hardlopen op gewrichten

De eerdergenoemde punten lijken vooral in het voordeel van hardlopen te zijn. Hoe komt het dan dat sommige mensen er heilig van overtuigd zijn dat hardlopen echt niet zo goed voor je is?

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de impact die hardlopen op je gewrichten heeft. Elke keer dat je voet de grond raakt tijdens het rennen, genereert dat een kracht die 2 à 3 keer zo groot is als je lichaamsgewicht. Je spieren, gewrichten, botten en pezen moeten die klap opvangen.



Gewrichtsslijtage door hardlopen is een mythe

Toch klinkt dit heftiger, dan het daadwerkelijk is. Dat je gewrichten sneller zouden slijten van hardlopen is dan ook een mythe. Volgens onderzoek neemt door hardlopen de kans op een heupoperatie of artrose (gewichtsslijtage) juist af. In tegenstelling, hardlopen is juist goed voor het onderhoud van je gewrichten.

Wel is het zo dat hardlopen een stuk blessuregevoeliger is dan wandelen. Volgens een Spaans onderzoek onder 14.000 mensen, hadden wandelaars een stuk minder vaak last van blessures dan hardlopers. Hierbij lopen beginnende hardlopers de grootste kans op blessures. Belangrijk is het dus om erop te letten dat je op de juiste manier rent.

Met een lange wandeling of een hardlooprondje ben je allebei goed bezig voor je gezondheid. Tijdens het hardlopen verbrand je meer calorieën in een korte tijd, maar het is wel blessuregevoeliger. Kies dus jouw favoriet (of doe het lekker allebei!).

