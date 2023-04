Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van een opkomende ‘nummer twee’ tijdens het hardlopen? Dit is waarom en tips om het te voorkomen

De zomer komt eraan en het is weer tijd om te gaan hardlopen in het mooie weer. We eten gezonder en denken aan ons lijf. Trek je hardloopkleren maar aan! Vergeet alleen niet om van tevoren even naar de wc te gaan, want we kennen het vervelende gevoel wel van rennen met een ‘nummer twee’ op komst. Uit onderzoek blijkt dat veel hardlopers tijdens of direct na het hardlopen moeten poepen, maar hoe zit dat dan?

Stel je dit voor: het is vroeg in de ochtend en de zon schijnt, de vogeltjes fluiten en het is nog rustig op de weg. Je hebt zin om even te gaan hardlopen. Je begint met volle moed, maar na enkele minuten slaat het in. Een borrelend geluid en stekende pijn in je buik en het enige waar je aan denkt is: ‘Waar is de wc?!’ Komt dat gevoel je bekend voor? Je bent niet de enige. Blijkbaar ervaart tussen de twintig en vijftig procent van de hardlopers een sterke drang om te poepen tijdens of direct na een hardloopsessie.

„We weten dat klachten van een ontsteking in de darm veel voorkomen bij mensen die hardlopen met een hoge intensiteit”, zegt geregistreerde voedingsdeskundige en oprichter van Goodness Me Nutrition Anna Mapson tegen Metro UK. „Uit onderzoek bleek dat 93 procent van de hardlopers in een ultramarathon spijsverteringsproblemen had en 45 procent ernstige symptomen.”

Wat gebeurt er met ons lichaam?

Maar zelfs degenen die geen Prikkelbare Darm Syndroom of andere terugkerende problemen met hun darmen hebben, kunnen dit ervaren. Dus hoe komt het dat hardlopen ervoor zorgt dat alles zo snel gaat daar beneden?

„Het onderzoek lijkt erop te wijzen dat lichaamsbeweging met hoge intensiteit, zoals hardlopen, kan leiden tot een ‘lekkende darm’”, zegt Mapson. „Men denkt dat het bloed dat wegstroomt van het spijsverteringsstelsel naar de skeletspieren invloed heeft op de darmen.” Bovendien maakt ons lichaam enzymen aan, sommige daarvan kunnen ervoor zorgen dat onze darmen in wezen losser worden. „Dit leidt tot een toename van gifstoffen, genaamd Lipopolysacchariden. Deze gifstoffen komen vervolgens in het bloed terecht.”

Door de verhoogde adrenaline en de beweging krijgen we de sneller de behoefte om naar de wc te gaan. Het goede nieuws is dat het heel normaal is om te moeten poepen tijdens hardlopen én er zijn een aantal tips om het tegen te gaan.

Tips tegen poepdrang tijdens het hardlopen

Heb je vaak last van poepdrang tijdens of na het hardlopen? Probeer dit:

Tip 1: je spijsvertering kan gevoeliger zijn na het eten, dus probeer ’s ochtends op een lege maag te rennen.

Tip 2: hou goed bij wat je eet op een dag. Zo kun je erachter komen van welke voeding je last krijgt van je darmen.

Tip 3: let goed op de ingrediënten van producten die zogenaamd je uithoudingsvermogen versterken tijdens het hardlopen, bijvoorbeeld energiedrankjes of repen. De kunstmatige zoetstoffen kunnen de gevoelige spijsvertering van sommige mensen irriteren.

Tip 4: bouw je conditie langzaam op. Het kan zijn dat je de intensiteit van de trainingssessies wat moet verminderen en stap voor stap moet opbouwen.