Dit zijn de beste tijden om te hardlopen

Natuurlijk ben jij degene die bepaald op welk moment je het beste kunt trainen. Je moet ook maar net tijd hebben om de loopschoenen aan te doen en een rondje te hardlopen. Maar rond welk tijdstip boek je maximaal rendement? Dat maakt nogal wat uit namelijk.

Wat is je doel? Wil je je eigen prestaties verbeteren, of staat een marathon lopen op je lijstje of wil je een pr lopen op de halve marathon? Of wil je je record op de 10 kilometer flink verbeteren? Ben je zo’n loper, dan maakt het eigenlijk weinig uit op welk tijdstip je traint.

Regelmaat

Zorg in ieder geval voor regelmaat. Plan je trainingen zoveel mogelijk rond hetzelfde tijdstip en stem daar dan ook je eetgewoonten op af. Regelmaat is bij hardlopen erg belangrijk.

Afvallen?

Train je om af te vallen, dan is hardlopen de ideale manier om je extra kilo’s kwijt te raken. Je kunt dan het beste ‘s ochtends trainen. Wanneer jij voor het ontbijt een rustige of matige training afwerkt, zul je zien dat je vervolgens minder honger hebt en dus ook minder eet. Daarnaast verbrand je gedurende de dag meer calorieën. En dan is het ook nog eens zo dat als je zo gezond aan de dag begint, het makkelijker wordt om later op de dag gezondere keuzes te maken.

Beter slapen

Wil je beter slapen? Trek dan ‘s ochtendsvroeg je loopschoenen aan. Je hersenen hebben dan direct door dat je wakker bent. Een mooie prikkel voor het begin van de dag. Daardoor zijn je hersens dus eerder actief en zullen ze in de avond eerder een signaal geven dat je moet gaan slapen. Daarnaast zal je bloeddruk dalen na een work-out in de ochtend, dus zal je in de avond eerder een dipje krijgen. En dus verlangen naar je bed.

Sterker worden

Wanneer je sterker wil worden door hard te lopen, adviseren we je aan om in de late namiddag of in de vroege avond te gaan trainen. Dankzij het hormoon testosteron heb je tussen 2 uur ‘s middags en 6 uur ‘s avonds de meeste energie. Dat merk je meteen terug tijdens je training. Omdat je lichaam dan ook nog eens de hoogste temperatuur heeft, voel je je sterker en flexibeler en zullen je longen beter werken. Ideaal voor een goede prestatie.

