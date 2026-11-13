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58 procent van Nederlanders laat producten liggen om ingrediënten: vooral suiker schrikt af

Een product terugleggen omdat er iets vreemds op het etiket staat? 58 procent van de Nederlanders deed dat weleens vanwege de ingrediëntenlijst. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Heinz onder 1000 volwassenen.

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Het wordt voor producenten dus steeds belangrijker om transparant te zijn over wat ze in hun producten te verwerken, zonder daardoor in te leveren op gemak of smaak.

58 procent laat producten liggen vanwege ingrediënten

Het onderzoek focuste zich op hoe mensen de keuze maken tussen (transparantie over) ingrediënten, natuurlijke ingrediënten, smaak en gemak. Zoals gezegd hecht 58 procent veel waarden aan de ingrediënten en heeft om die reden al eens een product laten liggen. Dat kwam dan omdat ze een ingrediënt niet herkenden of begrepen, bijvoorbeeld. 43 procent is weleens afgeknapt toen ze zagen dat een product meer suiker bevatte dan ze verwachtten. 21 procent zoekt onbekende ingrediënten op tijdens het boodschappen doen.

Als Nederlanders een kant-en-klare-pastasaus gebruiken, geeft slechts 16 procent dat toe. Heinz heeft daar nu iets op bedacht: een nieuwe lijn pastasauzen met 100 procent natuurlijke ingrediënten en zonder suiker. Veel kant-en-klaar-producten zitten namelijk vol zout of suiker, júíst bij producten waarvan je het niet zou verwachten. Daarom onderschatten Nederlanders hun suikerinname en eten we met z’n allen te veel zout.

39 procent wil niet inleveren op smaak

De ingrediëntenlijst bepaalt echter niet alles bij de keuze tussen producten. Soms heb je simpelweg een drukke werkdag gehad en geen tijd (of zin) om lang in de keuken te staan. Voor 39 procent van de Nederlandse consumenten blijft smaak echter het enige ding waar ze niet op willen inleveren tijdens het eten.

Ouders staan voor nog een extra uitdaging tijdens het koken: ook de kleintjes moeten het lekker vinden. Daarom kiest 41 procent van de ouders regelmatig voor een bekend product dat bij iedereen in de smaak valt, 18 procent kiest ervoor om een aparte maaltijd te koken voor hun kinderen.

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Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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