Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wereldwijde storing treft Microsoft Outlook

Microsoft Outlook kampt wereldwijd met een grote storing. Tienduizenden gebruikers kunnen daardoor niet bij hun e-mail. Het bedrijf zegt „met man en macht” te werken aan het beperken van de gevolgen.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Naar verwachting duurt de storing nog enige tijd, omdat de pogingen om het probleem op te lossen niet het gewenste effect hebben, schrijft Microsoft op zijn website.

De storing, die Microsoft toeschrijft aan „verhoogde belasting” van de infrastructuur, heeft ook andere producten van het bedrijf, zoals Teams en de AI-assistent Copilot, getroffen. De software van Microsoft wordt veel gebruikt door bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

74 landen

Onder meer de Australische inlichtingendienst en de federale politie ondervinden hinder van de storing. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke heeft Microsoft hem laten weten dat het een cyberaanval niet als waarschijnlijke oorzaak ziet.

Binnen een uur tijd breidde de storing zich wereldwijd uit en lagen de diensten van Microsoft plat in 74 landen en gebieden, meldt storingssite Downdetector.

„We blijven alle beschikbare mogelijkheden onderzoeken om de diensten te herstellen, omdat de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen niet de verwachte oplossing hebben gebracht”, aldus het bedrijf.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties