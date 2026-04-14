Veel viswinkels voldoen niet aan eisen voor voedselveiligheid: ‘Kan van een 6 naar een 9’

Twee derde van de viswinkels die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bezocht, voldoet niet aan de eisen voor voedselveiligheid. Het ging meestal mis bij het verkeerd of niet aangeven van allergenen, zegt de gezondheidsinstelling. „Hygiëne moet onderdeel worden van de dagelijkse routine”, zegt Adriaan van Moort, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten, tegen Metro.

In oktober en november van 2025 zijn door de NVWA 105 bedrijven gecontroleerd op hygiëne, de juiste omgang met voedsel en informatie over allergenen. Bij 72 van deze bedrijven werden één of meerdere overtredingen geconstateerd. Bij de helft van die 72 bedrijven ging het mis op de allergenen.

Matige omgang met voedsel in viswinkels

De omgang met voedsel bleek niet goed te zijn. Er werd bijvoorbeeld eten verkeerd teruggekoeld, niet goed verhit of bewaard. Ook de apparatuur bij sommige winkels, zoals snijplanken en koelkasten, was soms verontreinigd of slecht onderhouden. Bij een klein deel van de winkels werden ook sporen van plaagdieren gevonden.

Er kleven verschillende risico’s aan het niet goed omgaan met voedselveiligheid. „Er zijn microbiologische risico’s door de aanwezigheid van ziekmakende bacteriën of virussen in levensmiddelen. Ook zijn er risico’s van allergenen en kruisbesmetting met allergenen in levensmiddelen”, schrijft de NVWA op hun website.

Geen grote gezondheidsrisico’s

Echte grote gezondheidsrisico’s voor klanten van viswinkels lijken er niet te zijn, zegt Adriaan van Moort, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV). „Als de voedselveiligheid écht in het gedrang komt, dan wordt die viswinkel gesloten”, vertelt hij. „Dan moet je het wel heel bont hebben gemaakt.”

De VNV heeft samen met de NVWA onderzoek gedaan naar de viswinkels. „Zij zijn constaterend en bij de VNV zijn we adviserend”, vertelt Moort. „Wij willen ondernemers ontzorgen en hen leren dat hygiëne onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden. Dan kan de voedselveiligheid wat dat betreft van een 6 naar een 9 gaan.”

Eerdere inspectie

De inspectie in het najaar van 2025 werd gedaan nadat er het jaar ervoor ook al veel overtredingen waren, zegt de NVWA. In 2024 hield 66 procent van de bedrijven in de visdetailhandel zich niet aan de veiligheidsregels. „Daarom zette de NVWA, samen met de Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV) in op extra voorlichting over voedselveilig werken”, schrijft de NVWA. Bij die inspecties die volgden bleek de situatie alleen niet verbeterd.

„Toen zijn wij in het verhaal gekomen”, zegt Moort. „We hebben de mooie taak om iedereen van een verantwoord visje te voorzien. Een visje waar niemand de dupe van is. Is er iets niet in de haak, dan pakken we dat aan.”

Veel van de bedrijven die in overtreding waren, hebben inmiddels maatregelen genomen. In 48 van de 54 gevallen bleken die maatregelen voldoende. Bij de bedrijven die geen of onvoldoende maatregelen hebben genomen is een herinspectie gedaan. Één winkel heeft haar deuren moeten sluiten.

