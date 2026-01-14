Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: listeriabacterie gevonden in wraps en broodjes met zalm van grote supermarkten

Heb jij toevallig een wrap of broodje met gerookte zalm in je koelkast liggen? Dan doe je er goed aan om te controleren of deze van Mama’s Maaltijden of Meinders Catering zijn. Zalmproducten van deze merken bevatten mogelijk de listeriabacterie en worden daarom teruggeroepen.

Supermarktketen Boon’s Markt riep maandag al hun wraps met gerookte zalm terug, omdat daar mogelijk de listeriabacterie zit. Nu blijken ook soortgelijke zalmproducten van Mama’s Maaltijden en Meinders Catering besmet te zijn. Deze worden onder andere verkocht bij Jumbo, PLUS, Spar, Flink, HEMA en Boon. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept mensen dan ook op om de producten niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel.

Het gaat om de volgende producten met zalm

Heb jij een wrap of broodje met gerookte zalm gekocht? Check dan de verpakking om te kijken of het gaat om één van deze producten:

Mama’s Maaltijden volkoren bun gerookte zalm, streepjescode 8720938614606, houdbaar tot en met 15 januari.

Mama’s Maaltijden wrap met gerookte zalm, streepjescode 8720938614712, houdbaar tot en met 15 januari.

BloemCool wrap smoked salmon and cream, streepjescode 8719992390304, houdbaar van 12 tot en met 18 januari. Dit product zou vanaf 26 november zijn verkocht.

Je kunt bovenstaande producten zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en je krijgt het volledige aankoopbedrag terug.

Wat is de listeriabacterie?

Listeria’s zijn bacteriën die overal in de natuur voorkomen. Er zijn meerdere soorten listeria, maar van één soort, Listeria monocytogenes, kun je ziek worden. Deze bacterie kan de voedselinfectie listeriose veroorzaken. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten. Denk bijvoorbeeld aan rauwmelkse zachte kazen, voorverpakte vleeswaren, rauwe dierlijke producten en voorgepakte gerookte vis.

Is het gevaarlijk?

Gezonde mensen worden meestal niet ziek van de bacterie. Word je toch ziek, dan blijft het meestal bij milde klachten. Toch is het wel belangrijk om de bacterie serieus te nemen, want jaarlijks overlijden meerdere mensen in Nederland aan een Listeria-besmetting. De meeste mensen die overlijden zijn ouder dan 70 jaar of hebben een verminderde weerstand. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een behandeling voor kanker ondergaan, of die hart- en vaatziekten, aids of diabetes hebben. Ook het drinken van veel alcohol kan zorgen voor een verminderde weerstand. Listeria kan ook een miskraam of vroeggeboorte veroorzaken.

