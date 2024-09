Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cacaoprijs rijst de pan uit, chocoladeletters worden kleiner dit jaar

Nog een kleine drie maanden en dan vaart de sint met zijn pieten ons land weer binnen. Dat betekent kruidnoten eten tot je erbij neervalt én hopelijk een chocoladeletter in je schoen. Maar wat betreft chocoladeletters is er slecht nieuws: ze worden dit jaar waarschijnlijk kleiner dan je gewend bent.

Dat komt door de stijgende cacaoprijzen. De oogsten vallen dit jaar namelijk erg tegen, waardoor chocola flink duurder wordt, zo blijkt uit een rapport van de Rabobank. Een chocoladereep van 100 gram, die nu voor iets minder dan 3 euro in de supermarkt ligt, kan door de slechte oogst zomaar een euro duurder worden. Dat heeft dus ook invloed op de geliefde chocoladeletters.

Kleinere chocoladeletters

„We verwachten dat de meeste producenten proberen de prijsstijgingen te verzachten door kleinere verpakkingen aan te bieden of minder cacao in de producten te stoppen”, zegt Rabobank-analist Julia Buech tegen De Telegraaf. „Dat kan dus ook leiden tot kleinere chocoladeletters.” Minder van het meest dure ingrediënt in een product stoppen, heet beknibbelflatie.

Hoewel er nu al chocoladeletters te koop zijn in sommige winkels, hoef je volgens Buech niet bang te zijn dat die exemplaren al kleiner zijn. „Er zit altijd wat vertraging tussen de grondstoffenprijs en de supermarktprijs. De piek van de prijsstijgingen in de supermarkt verwachten we rond Sinterklaas en Kerstmis”, legt ze uit. Op tijd inslaan dit jaar dus.

Slechte oogsten drijven cacaoprijs op

De prijs van een gemiddelde chocoladeversnapering is overigens ook op dit moment al hoger dan in enkele jaren geleden. De wereldmarktprijzen voor cacao staan sinds januari namelijk al op een ongekend hoog niveau. Duizend kilo cacao kost zo’n 8000 dollar. Ter vergelijking: in 2021 was dat nog ongeveer 2000 dollar.

Dat cacao zoveel duurder is geworden, komt door slechte oogsten in Ghana en Ivoorkust. In deze landen wordt maar liefst 70 procent van alle cacao geproduceerd. Slecht weer en ziektes zorgen ervoor dat er minder cacaobonen geoogst kunnen worden. Ook zijn de cacaobomen in deze landen vaak oud, wat in de toekomst ook voor meer schaarste kan zorgen.

