Na graaiflatie en krimpflatie nu ook ‘beknibbelflatie’: dit betekent dat (en hier moet je op letten)

Graaiflatie, krimpflatie, de verschillende soorten ‘flaties’ kwamen de afgelopen tijd vaak voorbij. En nu is er wéér een sluwe verkooptruc van fabrikanten waar jij als klant op moet letten: beknibbelflatie. Maar wat is het? En wat betekent dat voor jou?

Nog even terug naar vorig jaar, toen veel spullen door inflatie duurder werden. Sommige bedrijven zagen mogelijkheden om gebruik te maken van de situatie en extra winst te maken. Ze verhoogden hun prijzen en het fenomeen kreeg een naam. Graaiflatie werd zelfs hét woord van het jaar 2023. Ook de term krimpflatie speelde in diezelfde tijd op.

Maar wat betekenen die termen ook alweer? Dat bedrijven hun prijzen nog meer verhogen dan nodig is om gestegen kosten te kunnen dekken, heet graaiflatie. En bij krimpflatie verkleinen fabrikanten de inhoud van hun verpakkingen, terwijl ze die kleinere hoeveelheden voor dezelfde prijs (of zelfs een hogere prijs) verkopen.

En nu moet je als consument weer met een gewiekste verkooptruc rekening houden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verschillende bedrijven zich schuldig maken aan zogenoemde beknibbelflatie. Fabrikanten bezuinigen dan op (de vaak dure) ingrediënten in hun producten. Ze stoppen er minder van in en ondertussen worden de bestanddelen vervangen voor goedkopere alternatieven.

Slagroomijs met minder slagroom, kippensoep met minder kip

Slagroomijs met minder slagroom, hazelnootpasta met minder hazelnoten en kippensoep met minder kip. Het zijn enkele voorbeelden die de Consumentenbond noemt. „Beknibbelflatie is net als krimpflatie een trucje om prijsstijgingen te verbergen. Het gaat meestal om samengestelde producten waarvan het hoofdingrediënt in de productnaam zit.”

In kippensoep bijvoorbeeld verwacht je een ruime hoeveelheid kip. Maar bij veel fabrikanten en supermarkten kom je er nu bekaaid vanaf, zegt de Consumentenbond. Ondertussen blijft de prijs van het product hetzelfde. „Of stijgt zelfs.”

Consumentenbond ontdekt tientallen gevallen van beknibbelflatie

De Consumentenbond onderzocht de ingrediënten van ruim 600 producten in de supermarkt. Die producten werden vervolgens vergeleken met dezelfde producten van vijf jaar geleden.

En wat bleek: bij ruim een kwart was de samenstelling van de ingrediënten veranderd. „Vaak ging het om een kleine wijziging, maar er waren ook grote aanpassingen.” Volgens de Consumentenbond zijn de meeste veranderingen van samenstellingen gedaan bij de huismerken.

Als voorbeeld haalt de Consumentenbond de lekkerbekjes van de Albert Heijn aan. Daar daalde het visgehalte 75 procent naar 55 procent. Supermarkt PLUS stopt nu 6 procent bosvruchten in de siroop, met jawel: bosvruchtensmaak. Eerder was dat nog 19 procent. Ook fabrikant Bertolli maakt zich volgens de organisatie schuldig aan beknibbelflatie. Het aandeel olijfolie in bakproduct Bertolli Vloeibaar ging van 20 procent naar 7 procent.

De Consumentenbond heeft 24 voorbeelden op een rij gezet waar sprake was van beknibbelflatie. Verschillende fabrikanten erkennen dat ze minder van het hoofdingrediënt in het product doen. Maar ze wijzen erop dat ze vanwege de kostenstijging niet anders kunnen. In sommige gevallen zeggen fabrikanten dat de veranderingen zelfs de smaak ten goede komt. „Voor veel klanten is smaak belangrijker.”

Hieronder zie je bij welke producten er volgens de Consumentenbond sprake is geweest van beknibbelflatie.

Duo Penotti Hazelnoot & Vanille

Bertolli Pesto Rosso

Jumbo Kippensoep

AH Slagroom Roomijs

Plus Siroop Bosvruchtensmaak

Fresh & Frozen Kipnuggets

Becel Romig

AH Lekkerbekjes

AH Roomboter Met Plantaardige Olie

Remia Mayonaise

Bertolli Vloeibaar

1 de Beste Bolognesesaus

Plus Bolognesesaus

AH Biologische Pompoenbroodjes

Aldi Margarine Bewust

Dr. Oetker Ristorante Pizza Margherita

Blue Band Vloeibaar

AH Belgische Mayonaise

Plus Goulashsoep

Jumbo Spaghetti Bolognese

Croma Mild Olijfolie

Maggi Groentebouillonblokjes

Raak Limonadesiroop Aardbei

Dirk Nasi Goreng

