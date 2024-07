Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom een stukje chocola op z’n tijd best goed voor je is

Het is vandaag World Chocolate Day, dé dag om een stukje chocola te eten dus. En goed nieuws voor wie het liefst een hele reep naar binnen werkt: chocolade is niet alleen heel lekker, het is ook best goed voor je.

Eet je liever geen chocola omdat je bang bent om puistjes te krijgen? Dan is er goed nieuws. Het valt namelijk best mee hoe slecht de lekkernij voor je huid is. Hoewel over het algemeen geldt dat veel suiker slecht is voor je huid kan een stukje chocola op z’n tijd geen kwaad, het ligt er vooral aan welke soort je eet.

Voordelen van pure chocola

In melkchocolade zitten grotere hoeveelheden suiker en zuivel. Deze soort is daardoor niet zo goed voor je huid. Pure chocolade kan daarentegen geen kwaad. De hoge hoeveelheid cacao kan zelfs voordelen hebben, stelt de Amerikaanse dermatoloog Anthony Rossi. „Chocolade met een hoge cacaoconcentratie bevat flavonoïden, die ook in veel fruit en groenten voorkomen. Deze flavonoïden hebben een antioxiderend effect, en dat helpt de huid te beschermen tegen schade die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door de zon”, legt hij uit in USA Today.

En dat is nog niet alles. Pure chocolade kan in combinatie ook je bloedsomloop verbeteren. Dit helpt bij de hydratatie van je huid en voorkomt tekenen van veroudering. „De verschillende antioxidanten in combinatie met de plantaardige chemicaliën zorgen voor meer hydratatie van de huid”, aldus dermatoloog Danilo Del Campo. „Het is bewezen dat dit een anti-verouderingsvoordeel heeft voor de huid.”

Goed voor je concentratie

En chocolade is niet alleen goed voor je huid, het is ook goed voor je concentratie. Onderzoek toont aan dat volwassenen twee uur na het eten van pure chocolade een beter geheugen en reactievermogen hebben.

Ook dat is te danken aan de flavonoïden in cacao. Doordat deze een positief effect hebben op je bloedsomloop, wordt ook de bloedtoevoer naar je hersenen gestimuleerd. Daarnaast zit er in chocolade een beetje cafeïne wat voor een korte energieboost zorgt.

