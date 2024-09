Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bert Huisjes’ terugkeer naar omroep WNL, zorgt voor ‘knopen in magen’

„Er zijn knopen in magen.” Dat zei WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma vanochtend tijdens de uitzending van Goedemorgen Nederland over de terugkeer van omroepbestuurder Bert Huisjes. Hij ligt onder vuur omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een angstcultuur binnen de omroep.

Sijtsma maakte de opmerking nadat politiek observator Thomas van Groningen, die te gast was in het programma, vertelde dat hij er een kort nachtje op had zitten. Hij schoof gisteravond aan in het programma Van Roosmalen & Groenteman. Ook daar werd de situatie achter de schermen van WNL besproken.

„Moeten wij daar nog wat over zeggen?”, vroeg Sijtsma aan co-presentator Frank van Leeuwen. „Wij hebben het er natuurlijk ook over gehad”, reageert hij vervolgens. „Wij worstelen er ook mee hoe je ermee om moet gaan. Een structurele oplossing voor alles en iedereen en aan het rumoer merken we toch dat we daar nog even goed over moeten praten.”

„Het is awkward om over onszelf te praten, maar er zijn knopen in magen kan ik wel zeggen”, vervolgt Sijtsma, waarna ze snel over gaat naar het nieuws van de dag.

Sinds de raad van toezicht vrijdag meldde dat Bert Huisjes terug mag keren naar de omroep, houdt het de gemoederen flink bezig. Veel (oud-)medewerkers reageerden verslagen op het nieuws in het AD. En ook tijdens de uitzending van Renze van gisteravond werd er stevig over de gediscussieerd door Angela de Jong en omroep MAX-baas Jan Slagter.

In maart deed Bert Huisjes, destijds hoofdredacteur-bestuurder van WNL, een stap terug nadat tientallen medewerkers spraken van een angstcultuur bij de omroep. Onder anderen presentatrices Eva Jinek, Nikki Herr, Leonie ter Braak en Merel Westrik spraken over de angstcultuur die Huisjes zou creëren. Ook vertoonde hij volgens hen ‘onvoorspelbaar en onveilig’ gedrag.

Vrijdag werd duidelijk dat Huisjes terugkeert naar WNL, al zal dat niet meer in de functie van hoofdredacteur zijn. Wel blijft hij aan als bestuurder.

