Johan Derksen verbaasd om Frans Timmermans: ‘Hij neemt het nu op voor PVV-kiezers’

Frans Timmermans heeft er gisteren voor gezorgd dat Johan Derksen bijna van zijn stoel viel. En dat doet de nestor van talkshow Vandaag Inside niet zo snel. De reden: een interviewtje van de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA bij Eva Jinek.

Het onderwerp asielzoekers kwam gisteravond in Vandaag Inside uiteraard even aan de orde. Het ging om de asielplannen van kabinet Schoof en de twijfel van coalitiepartij NSC daarbij. Rond asielzoekers is er ook weer nieuws over drukte in Ter Apel, maar daar ging het nu niet om. Als de asielplannen niet doorgaan, ziet Johan Derksen dat als een grote klap voor Geert Wilders’ PVV.

Maar ja, merkte Wilfred Genee aan tafel op: van wie zal Wilders dan last hebben? Niet van Frans Timmermans, denkt de presentator. „Op links… nee. Frans Timmermans kan roepen wat hij wil, dat wordt niks.”

Frans Timmermans bij Eva Jinek

Het bleek de handige opmaat om een filmpje van een interview van Frans Timmermans in talkshow Eva te tonen. Sam Hagens meldde dat Özcan Akyol ook bij Eva Jinek aan tafel zat. „’Eus’ had wel een goeie vraag. Hij vroeg of Frans Timmermans niet iets te ver verwijderd is van het volk.”

Timmermans daarop: „Ik was in de wijk waar mijn moeder is opgegroeid. Dat is Meezenbroek in Heerlen, afgelopen zaterdag. De meeste mensen stemmen daar PVV. Een man van 85 stapte van z’n fiets. ‘Hé Frans, je vader werkte bij de marechaussee toen hè? Je grootouders woonden daar en ik wilde even iets tegen je zeggen’.” „Wat dan?”, vraagt Eus. Frans Timmermans: „Ik had een oogje op je moeder.”

Om op de eerste vraag door te gaan: „Kijk, voor de mensen van Meezenbroek ben ik één van hen. Ze stemmen niet op de Partij van de Arbeid of GroenLinks. Ze stemmen op dit moment op de PVV, maar het zijn wel mijn mensen. Het zijn wél mijn mensen.” Eus, gortdroog: „Ze zijn dus niet loyaal.” En Eva Jinek: „Dat is best tragisch toch, dat je je eigen mensen kwijtraakt?”

De passie van Frans Timmermans

Frans Timmermans weer, met een wijzend vingertje: „Ze stemmen niet op ons, maar mijn passie is om voor hen op te komen. Dat doe ik niet als een tapijthandelaar die wil dat ze mijn tapijten kopen. Dat doe ik zodat ze vertrouwen in de toekomst krijgen. Mensen willen graag weer wat optimistischer worden. Als wij daar als Partij van de Arbeid-GroenLinks (Timmermans draait de partijnaam om, red.) aan bij kunnen dragen, zal ik dat doen. Meezenbroek is voor mij thuis, ongeacht wat mensen stemmen.”

Reactie Johan Derksen

Uit het filmpje kon Johan Derksen maar één ding opmaken: „Hij komt dus eigenlijk op voor de mensen van de PVV.” Wilfred Genee: „Ja en dat ze op de PVV stemmen maakt hem blijkbaar niet uit, dat vindt ie niet erg.” Derksen: „Het zijn zíjn mensen. En de Partij van de Arbeid heeft niet één arbeider meer op de ledenlijst staan. Ze zijn met die semi-intellectuelen van GroenLinks samen, dus ja… da’s een partijtje zonder enige toekomst.”

