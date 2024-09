Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning in troonrede: ‘Asielbeleid moet strenger, financiële onzekerheid leidt tot chagrijn tussen mensen’

Traditiegetrouw las koning Willem-Alexander vandaag, op Prinsjesdag, de troonrede voor. Hij sprak over het asielbeleid, maar ook over de toenemende onzekerheid in ons land. Eerder lekten al plannen van het kabinet uit, die ervoor moeten zorgen dat mensen met een lager inkomen meer bestaanszekerheid hebben. Toch is er op sommige plannen ook kritiek.

Koning Willem-Alexander benadrukte dat Nederland ook onder het nieuwe kabinet „een open blik naar de buitenwereld” houdt. „Want samenwerking binnen de Europese Unie en de NAVO is de belangrijkste garantie op welvaart, stabiliteit en veiligheid.” De plannen van het kabinet zetten we overigens vorige week al uiteen. De zorgpremie gaat bijvoorbeeld omhoog.

De grootste partij in de nieuwe vierpartijencoalitie, de PVV van Geert Wilders, is veel kritischer over internationale samenwerking dan klassieke regeringspartijen als de VVD. Maar Nederland trekt zich niet terug achter de dijken, aldus de koning op Prinsjesdag. „Ons land heeft altijd een open blik naar de buitenwereld gehad. Dat blijft zo.”

Het kabinet blijft Oekraïne steunen, onderstreepte Willem-Alexander nog maar eens. En „de NAVO-top, die komend jaar in Den Haag plaatsvindt, onderstreept nog eens de internationale betrokkenheid en inzet van Nederland”.

Koning in troonrede: ‘Asielsysteem moet sneller, strenger en soberder’

De koning sprak ook over het asielbeleid. Dat moet volgens hem sneller, strenger en soberder. Hij zegt dat migratie een grote druk zet op de voorzieningen in Nederland en dat vooral in de asielketen de problemen „urgent” zijn. Hij benoemt ook dat het kabinet grip wil krijgen op arbeids-, gezins- en studiemigratie.

Als voorbeelden noemde Willem-Alexander „een versnelde procedure en een sobere opvang voor kansarme asielzoekers en een lik-op-stukbeleid voor mensen uit veilige landen die overlast veroorzaken”. „Afspraken met migratielanden, om mensenhandel, mensensmokkel en irreguliere migratieroutes een halt toe te roepen, krijgen hoge prioriteit. Nederland maakt zich daar ook in Europa sterk voor. Op weg naar de invoering van het Europese Asiel- en Migratiepact in 2026 zal Nederland een veel strenger toelatingsregime gaan hanteren. Niet meewerken aan terugkeer wordt strafbaar en de voorwaarden om een Nederlands paspoort te krijgen worden strenger.”



Gebrek aan zekerheid zorgt voor ‘toenemend chagrijn’

Doordat mensen steeds minder zeker zijn van zaken „die heel gewoon moeten zijn”, is er toenemend chagrijn tussen mensen, zei de koning namens de regering. Hij bedoelt daarmee onder meer „een dak boven je hoofd, een toereikend inkomen en een vertrouwde woonomgeving”. Die zaken raken steeds vaker uit het zicht.

„Dat gebrek aan zekerheid knaagt aan de onafhankelijkheid aan mensen. En leidt bovendien tot onderlinge kribbigheid en verlies aan saamhorigheid.”

‘Te veel regels’

Ook noemde de koning dat een groot deel van de problemen in de maatschappij terug te voeren zijn op jarenlang beleid van „te veel regels, procedures en controledrang”. Maar die „beleidswerkelijkheid van de tekentafel past in veel gevallen niet bij de praktijk van alledag”, aldus de koning. „Te vaak krijgen mensen de boodschap dat iets om formele redenen niet kan of mag, waardoor zij het gevoel krijgen de regie over het eigen leven te verliezen.”

In het beleid moet men ervan uitgaan wat wél kan, zei de koning.

