Geen bezuinigingen op sport en minder dure treinkaartjes, maar wel hogere zorgpremie

Het kabinet gaat in 2025 niet bezuinigen op sport, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting. Er zou sprake zijn van een bezuiniging van 45 miljoen euro, maar dat lijkt van de baan. Ook worden treinkaartjes minder duur dan eerst gedacht, maar stijgt de zorgpremie wel (en de zorgtoeslag daarmee ook).

Qua sport blijft het budget het komende jaar gelijk aan wat er vorig jaar in de meerjarenplanning werd gemeld. In totaal is er 429,3 miljoen euro beschikbaar voor sport. Voor het jaar erna is nog geen besluit genomen over het budget.

De btw-verhoging op commerciële sportaanbieders zoals sportscholen en voor sportwedstrijden, van 9 naar 21 procent, wil het kabinet wel doorzetten. De sportvrijstelling van btw blijft wel overeind bij diensten van sportorganisaties en sportclubs die geen winstoogmerk hebben.

Treinkaartjes minder duur dan gedacht

Er klinken al tijden geluiden over de prijsstijging van treinkaartjes in 2025, die 12 procent zou bedragen. Vandaag blijkt dat de stijging enigszins meevalt, het gaat om ‘maar’ 6 procent. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt 3 procentpunt van de prijsstijging op zich, de NS betaalt de overige 3 procentpunt.

Wel gaat het hierbij opnieuw om een tijdelijke maatregel die de gestegen kosten en gedaalde reizigersaantallen van de NS moet opvangen. Voor dit jaar trok het vorige kabinet er ook al 120 miljoen euro voor uit. Een keuze voor de lange termijn wil het kabinet maken in de voorjaarsnota van volgend jaar.

Zorgpremie en zorgtoeslag omhoog

De plannen rondom de zorgpremie waren al uitgelekt, maar zijn nu bevestigd. De zorgpremie gaat in 2025 met ongeveer een tientje omhoog naar gemiddeld 156 euro per maand. Dat komt dus neer op zo’n 120 euro per jaar. Wel krijgen mensen met een lager inkomen meer zorgtoeslag, daar komt 6,50 euro per maand bovenop.

De hogere premie is vooral het gevolg van hogere lonen en prijzen in de zorgsector. De stijging is een verwachting van het kabinet die wordt meegenomen in de berekeningen voor de koopkracht. De zorgverzekeraars bepalen aan het eind van het jaar zelf hun premie.

Zoals al bekend werd, blijft het eigen risico voor iedereen die gebruikmaakt van de zorg staan op 385 euro. Pas in 2027 gaat het eigen risico omlaag naar 165 euro. Vooral de PVV schermde er voor de verkiezingen mee dat het eigen risico zo snel mogelijk van tafel moet. De verlaging is een compromis.

Huurtoeslag volgt later

Waar de zorgtoeslag in 2025 al stijgt, blijft de huurtoeslag een jaar achter. In de financiële bijlage van het coalitieakkoord was daar voor volgend jaar al 500 miljoen euro voor uitgetrokken, maar de maatregel gaat nu pas in per 2026.

Het kabinet begint al wel voorzichtig met de voorgenomen vereenvoudiging van de huurtoeslag. Dat levert huurders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt al wel extra geld op in de portemonnee. Ook krijgen meer huishoudens recht op huurtoeslag, doordat de inkomensgrens opschuift.

Het kindgebonden budget gaat volgend jaar wel omhoog. Maar doordat de tijdelijke verhoging die het vorige kabinet als koopkrachtmaatregel doorvoerde volgend jaar afloopt, merken niet alle ouders daar evenveel van. Met name alleenstaande ouders met een laag inkomen gaan er nauwelijks op vooruit, zij profiteerden namelijk het meest van de tijdelijke verhoging.

