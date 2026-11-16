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Duurzaamheidssubsidies belanden bij hogere inkomens, terwijl lagere inkomens blijven worstelen met de gasprijs

In de afgelopen vijf jaar zijn ruim 773.000 koopwoningen in Nederland verduurzaamd met financiële steun van de overheid. Huiseigenaren konden hiervoor gebruik maken van verschillende subsidies en leningen om hun woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Uit een analyse van CBS-cijfers door RTL Nieuws blijkt echter dat het beschikbare subsidiegeld niet gelijk verdeeld wordt over de inkomensgroepen.

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Het grootste deel van de financiële steun komt namelijk terecht bij huishoudens met een inkomen van meer dan 60.000 euro per jaar. Hierdoor is het de vraag of overheidssubsidies voor het verduurzamen van woningen wel voldoende terechtkomen bij huishoudens die deze financiële ondersteuning het hardst nodig hebben.

Huishoudens met een inkomen van onder de 60.000 euro kunnen aanspraak maken op een rentevrije lening bij het Nationaal Warmtefonds. Met zo’n lening probeert het kabinet de drempel te verlagen voor huishoudens met een lager inkomen om hun huis te verduurzamen.

Midden- en hoge inkomens weten subsidiepotjes beter te vinden

Van de huiseigenaren met een huishoudinkomen van minder dan 60.000 euro heeft één op de negen in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Ter vergelijking: bij huishoudens die tussen de 60.000 en 100.000 euro per jaar verdienen, was dit een op de zes. Ook bij huishoudens met een inkomen van méér dan 100.000 euro per jaar maakt een op de zes gebruik van subsidies om het huis te verduurzamen, schrijft RTL Z.

Opvallend is dat er nauwelijks verschil op te merken is tussen middeninkomens en hoge inkomens. Deze inkomensgroepen weten de beschikbare subsidiepotjes beter te vinden en kunnen hierdoor hun koophuis eerder verduurzamen.

Doel van de potjes is juist verduurzaming toegankelijker te maken

Het verduurzamen van een woning vraagt om een flinke investering. Om huishoudens hierin tegemoet te komen, bieden gemeenten en de overheid verschillende subsidies en leningen aan. Het doel hiervan is om verduurzaming toegankelijker te maken. Door bijvoorbeeld betere isolatie of zonnepanelen te plaatsen, kan het energieverbruik dalen. Hierdoor besparen huishoudens op termijn op hun energierekening en verdienen zij een deel van hun investering terug.

Vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen geraakt worden door schommelingen van de gasprijs. Dat komt doordat deze huishoudens in verhouding een groter deel van hun inkomen besteden aan energie.

Juist voor huishoudens in een kwetsbare positie ‘vaak aanvullende ondersteuning nodig’

Het kabinet erkende al in augustus dat verduurzamingssubsidies vaak terechtkomen bij de hogere inkomens. Zo schreef minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei (KGG) in antwoord op Kamervragen: “Veel subsidies die gericht zijn op het stimuleren van energiebesparende maatregelen in woningen en mobiliteit, werden voorheen veel gebruikt door mensen met hoge middeninkomens en hoge inkomens.”

Volgens de minister is juist voor huishoudens in een kwetsbare positie ‘vaak aanvullende financiële en praktische ondersteuning nodig’.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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