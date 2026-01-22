Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Met deze kleine maatregelen in huis bespaar je 220 euro per jaar’

Huishoudens besparen in 2026 gemiddeld ruim 220 euro met kleine maatregelen in eigen huis. Het gaat om eenvoudige aanpassingen, zoals ledlampen en extra isolatie, die je zonder grote verbouwing kunt uitvoeren.

Je leest het tussen de regels door misschien al, het besparen gaat hier om duurzaamheid. De een zal er zijn voordeel mee doen. De ander, die vindt dat er met het klimaat niets aan de hand is, misschien niet. Hoe dan ook: de aanpassingen leveren in ieder geval geld op.

Besparen: vijf tips op een rij

Consumentencollectief UnitedConsumers maakte een analyse van zaken in je huis en zette ‘dingen’ die besparen op een rij. Samen zorgen deze maatregelen voor minder warmteverlies en een lager stroomverbruik.

Volgens energie-expert Maartje van Loon wordt het effect van kleine stappen vaak onderschat. „Veel mensen denken bij verduurzamen aan grote investeringen, terwijl juist kleine aanpassingen samen veel opleveren”, zegt Van Loon.

Kleine ingrepen met blijvend effect

Het besparen komt vooral door minder gasverbruik voor verwarming en minder stroom voor verlichting. Ledlampen zorgen volgens de consumentenorganisatie voor een groot deel van de stroombesparing, terwijl isolatiemaatregelen warmte beter binnenhouden. Daardoor hoeft de cv minder hard te werken en daalt het gasverbruik.

„Juist de combinatie van kleine maatregelen zorgt samen voor een opvallend groot effect op de energierekening”, licht Van Loon toe. „Je merkt het niet alleen in huis, maar ook direct in de kosten.”

💡 Het onderzoek over besparen Voor dit onderzoek berekende UnitedConsumers wat huishoudens in 2026 gemiddeld besparen met vijf kleine verduurzamingsmaatregelen. Er is uitgegaan van een 1-jarig energiecontract met een stroomprijs van 0,2739 euro per kWh en een gasprijs van 1,15842 euro per m³. De besparingen zijn gebaseerd op gemiddelde verbruiksgegevens en gelden voor huishoudens die alle maatregelen toepassen.

Dit leveren kleine verduurzamingsmaatregelen op

Samen komt dit neer op het besparen van 226 kWh stroom en 140 m³ gas, oftewel 224,08 euro per jaar. In de praktijk kan dit bedrag per woning iets hoger of lager uitvallen.

Volgens Van Loon wachten veel huishoudens op een groot verduurzamingsmoment, terwijl ze ondertussen onnodig energie blijven gebruiken. „Wie blijft wachten op het perfecte moment, laat vaak elk jaar geld liggen. Kleine stappen maken een woning zuiniger. En dat levert direct geld op.”

