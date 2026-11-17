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Drugscrimineel Jan G. opnieuw aangehouden, samen met zes anderen

Drugscrimineel Jan G. is dinsdag opnieuw aangehouden in verband met een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit en drugshandel. Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek. G. werd aangehouden in de gevangenis in Vught, waar hij vastzit na het dodelijke geweld rond zijn huis in Overasselt. Ook zes andere mannen werden in Nederland en Duitsland aangehouden en twaalf locaties worden nog doorzocht, meldt de politie.

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De andere verdachten zijn aangehouden in Nijmegen, Malden, Giessen, Weert, grensdorp Siebengewald en het Duitse Essen. Meerdere locaties in plaatsen die rondom Overasselt liggen, worden doorzocht: in Malden, Heumen, Mook, Bemmel, Lent en drie plekken in Nijmegen. Ook zijn er doorzoekingen in Siebengewald, Thorn, Eindhoven en het Duitse Essen.

De politie zoekt naar „waardevolle bezittingen en verboden zaken”. Vooral die bezittingen kunnen „op een later moment wellicht een rol spelen in het ontnemen van crimineel vermogen”.

Alle verdachten zitten in beperkingen vast en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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