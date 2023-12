Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Broeder Joep: ‘Mijn cliënten met dementie behandel ik als familie’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: ouderenverzorger Joep van Poorten, die zijn hart is verloren aan ouderen met dementie.

Joep van Poorten doet een toerisme-opleiding als hij zijn hart verliest aan ouderen. Kort daarna maakt hij een overstap naar de zorg. Intussen is hij 10 jaar verder en heeft hij een missie: met humor en een enorme knipoog wil hij jongeren enthousiasmeren over zijn vak.

Eenzame ouderen

Joep werkt op een afdeling met 28 bedden. Tijdens zijn werk krijgt hij niet alleen te maken met de cliënten, maar ook met de bijbehorende familieleden. Toch geldt dat niet voor iedereen. Eenzaamheid onder ouderen speelt onmiskenbaar een rol. „Eigenlijk zijn mijn cliënten bijna familie. Ik ben veel aan het werk en vaak zijn wij dan de enigen die cliënten die geen kinderen hebben, of van wie de partner is overleden, zien”, vertelt Joep.

Bij ouderen met dementie ligt dat nog net complexer, vervolgt Joep. „Heel veel familieleden vinden het moeilijk om daar mee om te gaan. Die kunnen bijvoorbeeld de confrontatie niet aan om op bezoek te komen. Dan zijn mijn collega’s en ik de enige mensen die een cliënt ziet.”

Dementie & zorg

Omgaan met cliënten alsof het familie is, in combinatie met de druk op de zorg, levert soms lastige situaties op. „Dat vind ik moeilijk”, begint Joep. In zijn werk krijgt hij te maken met sterfgevallen. „Meestal gaan familieleden waken, maar soms is er geen familie. Dan vind ik het heel moeilijk om dat los te laten en naar huis te gaan.”

Die druk is soms lastig, maar toch heeft hij moeten leren voor zichzelf te kiezen. Hoe hij dat leerde? „Hard onderuit gaan. Ik heb met een burn-out thuis gezeten zo’n drie jaar geleden. Daar heb ik nog steeds mijn littekens aan over gehouden.”

Benieuwd hoe Joep zich door die situatie heen heeft gevochten en wat hij het allermooiste vind aan zijn vak?

Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer, vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande link.

