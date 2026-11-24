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Madelon (37) in Burenruzies: ‘De buurvrouw heeft mijn kinderen gefilmd en zonder goedkeuring op TikTok gezet’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Madelon (37) vertelt deze week hoe haar buurvrouw stiekem filmpjes heeft gemaakt van haar kinderen en die op TikTok heeft geplaatst om ze belachelijk te maken.

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Madelon: “Mijn kinderen (9 en 6 jaar) spelen maar al te graag buiten. En gelukkig kan dat ook, want we wonen in een kindvriendelijke buurt. Fietsen, voetballen en verstoppertje spelen: mijn kinderen doen het allemaal. Natuurlijk maken de kinderen ook weleens kabaal, maar dat hoort een beetje bij kinderen, toch?

Helaas dacht, en denkt, onze buurvrouw daar heel anders over. Ze hoefde maar één geluidje te horen en ze stond alweer voor het raam of deed de deur open. Ik vond haar altijd een beetje een zeikerd, tot ik laatst iets ontdekte waar ik echt ontzettend van schrok.

Filmpjes op TikTok

Ik kreeg van een vriendin een filmpje doorgestuurd, met de vraag of dat niet mijn kinderen waren. Ik opende het en zag een filmpje van mijn zoon en dochter. Toen ik naar het account keek, zag ik een foto van de buurvrouw. Ze had mijn kinderen en nog een aantal anderen gefilmd terwijl ze buiten aan het spelen waren.

Het was op zich geen gek filmpje, maar toen ik de rest van haar profiel bekeek, kreeg ik toch een gek onderbuikgevoel. Ze plaatste namelijk al weken filmpjes van mijn kinderen en andere kinderen uit de buurt. Onder de video’s zette ze teksten over de opvoeding van tegenwoordig. Ik vond het ernstig dat mijn kinderen duidelijk in beeld waren en ze geen idee hadden dat er video’s van hen werden gemaakt.

Reacties van wildvreemden

Sommige video’s waren inmiddels al 1000 of zelfs 2000 keer bekeken en het allerergste: er stonden reacties van, voor mij, wildvreemde mensen onder. Zij hadden ook commentaar op het gedrag van de kinderen.

Ik heb de video’s stuk voor stuk gerapporteerd bij TikTok. Ook heb ik mijn vriendinnen en familieleden dat laten zien. Daarnaast heb ik screenshots gemaakt als bewijs. Toen ik dat allemaal had gedaan, ben ik naar de buurvrouw toegegaan en vroeg ik haar waarom ze dit allemaal deed.

Voor de grap

De buurvrouw vond de filmpjes en het commentaar eronder maar wat grappig en zei gewoon dat ze anderen wilde laten zien hoe de jeugd van tegenwoordig is. Toen ik vroeg of ze de video’s kon verwijderen, zei ze nee. Volgens de buurvrouw deed ze niets verkeerd. Toen mijn man zich er ook mee ging bemoeien, ging het van kwaad tot erger. Toen ze niet meer uit haar woorden kwam, gooide ze snel de deur dicht.

Uiteindelijk is haar account, en zijn dus ook alle filmpjes, gelukkig door TikTok verwijderd. En daar zijn we maar wat blij mee. Sinds dit voorval is de sfeer behoorlijk verpest. We zeggen helemaal niets meer tegen elkaar. Ook vind ik het moeilijk om mijn kinderen nog alleen buiten te laten spelen. En als ze toch naar buiten gaan, dan houd ik het raam van de buurvrouw steevast in de gaten, voor als ze weer gaat filmen.”

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Vorige week

Vorige week vertelde Ilona (42) hoe haar kat plotseling verdween en ze na een dagenlange zoektocht ontdekte dat haar buurman hem naar het dierenasiel had gebracht. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Sanne reageerde met: “Dit is een nachtmerrie. Ik ben blij dat het uiteindelijk is goedgekomen.” Een andere lezer, Karin, zei hierop: “Nou, die buurman was nog lang niet jarig als hij zoiets bij mij zou flikken.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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