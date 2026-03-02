Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Laat je de kraan lopen tijdens het scheren? Dat kost je tot 50 liter per keer

Tijdens een gemiddelde scheerbeurt stroomt ongemerkt een flinke hoeveelheid water weg. Wie zes minuten lang de kraan of douche laat lopen, verbruikt tot wel 50 liter water.

Daarom start drinkwaterbedrijf Vitens vandaag de campagne Scheer je huid met de kraan uit.

Veel mensen laten de kraan lopen

Uit onderzoek van Vitens blijkt dat veel mensen die zich met een mesje scheren, de kraan of douche aan laten staan tijdens hun routine. Tegelijk zeggen ondervraagden dat het aanpassen van dat gedrag niet ingewikkeld is.

Volgens het drinkwaterbedrijf zit daar de winst: kleine veranderingen in dagelijkse gewoontes kunnen op grote schaal veel water besparen. Het dichtdraaien van de kraan tijdens het inzepen of scheren maakt volgens Vitens al een merkbaar verschil.

Campagne werkte eerder in Twente

De campagne werd eerder getest in Twente. Daar gaf 32 procent van de mensen die de campagne zagen en deelnamen aan het onderzoek aan minder water te gebruiken bij het scheren. Nog eens 33 procent zei de kraan of douche vaker tussendoor uit te zetten.

Waarom water besparen steeds belangrijker wordt

De oproep komt niet uit het niets. Door droogteperioden, klimaatverandering en een groeiende vraag naar drinkwater staat de beschikbaarheid van schoon water onder druk. Vooral in provincies als Gelderland en Friesland is dat een actueel thema.

Door bewuster om te gaan met water in huis, kunnen inwoners helpen om grond- en oppervlaktewaterbronnen te beschermen. Water besparen wordt daarmee niet alleen een individuele keuze, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dit kun je zelf doen om water te besparen

Water besparen tijdens het scheren is volgens Vitens simpel:

Zet de kraan uit tijdens het inzepen.

Spoel je scheermes in een bakje water in plaats van onder een stromende kraan.

Scheer je onder de douche? Zet het water tijdelijk uit.

Kleine aanpassingen in een routine van een paar minuten kunnen op jaarbasis tientallen liters per persoon schelen.

