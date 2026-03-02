Redactie Metro
Frankrijk gaat kernwapenarsenaal uitbreiden

Frankrijk gaat zijn kernwapenarsenaal vergroten. Het NAVO-land heeft nu nog ongeveer 290 exemplaren van het ultieme wapen, maar president Emmanuel Macron heeft opdracht gegeven om dat aantal uit te breiden, zei hij in een langverwachte toespraak. Bondgenoten kunnen volgens Macron ook gaan meedoen met nucleaire oefeningen.

