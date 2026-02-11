Deel dit artikel: Share App Mail Pin

RIVM slaat alarm om drinkwater in Nederland: ‘Actie is hard nodig’

In Nederlandse rivieren, meren, sloten en kanalen worden steeds vaker nieuwe chemische stoffen aangetroffen waarvan de concentraties hoger zijn dan toegestaan. En dat is zorgelijk, zo waarschuwt het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ons drinkwater wordt namelijk vaak gemaakt van dit oppervlaktewater.

Volgens het RIVM zijn de stoffen afkomstig van de industrie, bestrijdingsmiddelen en resten van medicijnen. De chemische stoffen zijn moeilijk uit het water te filteren, maar als er minder zou worden geloosd, dan zouden de concentraties in het water ook moeten dalen.

Chemische stoffen in drinkwater in Nederland

Het RIVM wil dat Rijkswaterstaat en de waterschappen actie ondernemen tegen vijf specifieke stoffen. Een daarvan is lithium, bekend van batterijen. Bij langdurige blootstelling kan deze stof de nieren beschadigen. Ook bromaat staat op de lijst, een stof die kanker kan veroorzaken als mensen er te veel van binnenkrijgen. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor dibroomazijnzuur, N,N-dimethylsulfamide en trichloorazijnzuur. Hoewel over deze stoffen nog veel onbekend is, nemen de zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s toe.

Strengere aanpak

De waterschappen pleiten al langer voor een strengere aanpak van het lozen van chemische stoffen. Zij werken dagelijks aan het zuiveren van oppervlaktewater voor huishoudens en bedrijven, maar geven aan dat dit steeds ingewikkelder en duurder wordt. Het RIVM hoopt daarom op een gezamenlijke aanpak, waarbij producenten, gebruikers en het toelatingsbeleid een grotere rol krijgen in het verminderen van chemische lozingen.

