Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zedenverdachte kinderopvang was raadslid 50PLUS Almere, eerder SP

De 66-jarige verdachte van het onzedelijk betasten van twee kinderen was van 2022 tot februari 2025 gemeenteraadslid voor 50PLUS in Almere. Dat bevestigen ingewijden. Eerder, van 2006 tot 2010, was hij daar raadslid voor de SP.

Maandag werd bekend dat Jan B. wordt vervolgd voor het maken en het bezit van kinderporno en het onzedelijk betasten van een kind van twee jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam en een tweede kind van 13, dat in januari 2024 aan zijn zorg was toevertrouwd. Hij zou kinderporno hebben gemaakt van twee andere kinderen. Volgens het OM zijn er daarnaast nog negen kinderen slachtoffer. B. werd eind november 2025 aangehouden en zit sindsdien in de gevangenis.

De verdachte werkte als oppas en pedagogisch medewerker. Hij had een eigen bedrijfje op dat gebied. Hij zou onder meer hebben gewerkt met kinderen met autisme en leerproblemen. B. werd aangehouden nadat een vader van een meisje van twee jaar oud aangifte had gedaan. Zijn dochtertje werd op 20 november 2025 door een invalkracht op een Amsterdams kinderdagverblijf op schoot genomen en betast. Het was de eerste dag dat B. als invalkracht bij de opvang werkte.

„Ik ben in gedachten bij alle slachtoffers en hun families”, zegt Hein van der Loo, burgemeester van Almere, in een reactie. De gemeente Almere wil geen commentaar geven op het feit dat de verdachte raadslid was. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, noemt de zaak „afschuwelijk” en vraagt „iedereen terughoudendheid te betrachten met delen van informatie over deze zaak”.

ANP

Reacties