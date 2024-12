Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Kan ik onschuldig wat drinken met mijn bezette personal trainer of is het spelen met vuur?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Emily (36), die in de war is over de bedoelingen van haar personal trainer – en vooral over haar eigen gevoelens.

„Al een jaar train ik met mijn personal trainer, en ik moet zeggen: het is een feestje om met hem te sporten. Hij is niet alleen ontzettend goed in wat hij doet, maar ook gewoon een leuke vent om mee te praten. Tijdens onze trainingen hebben we altijd lol, en eerlijk gezegd heb ik weleens het gevoel gehad dat er geflirt werd. Niets groots, gewoon onschuldige opmerkingen of een knipoog hier en daar.

Toen ging ik hem opzoeken op social media en ontdekte ik dat hij een vriendin heeft. Jammer, dacht ik toen. Maar ach, wat maakt het uit? Het flirten bleef onschuldig en ik zag het meer als een leuke bijkomstigheid dan iets serieus. Ondertussen leerden we elkaar beter kennen tijdens de trainingen. We hebben veel gemeenschappelijke interesses, wat de gesprekken alleen maar leuker maakte.

De situatie verandert

Vorige week had ik mijn laatste les met hem. Ik had besloten een tijdje te stoppen met personal training vanwege tijdgebrek. Aan het einde van die les, terwijl we stonden na te kletsen, vroeg hij me ineens of ik een keer bij hem thuis langs wilde komen.

Ik was compleet verrast. Dat hij dit vroeg, terwijl hij een vriendin heeft, gaf me een ongemakkelijk gevoel. Tegelijkertijd was ik ook gevleid. Ik vind hem immers aantrekkelijk, en ergens ben ik nieuwsgierig naar wat er zou kunnen gebeuren. Maar dan komt mijn geweten om de hoek kijken. Vreemdgaan vind ik verschrikkelijk. Alleen, wat als ik dit allemaal verkeerd interpreteer en hij het puur vriendschappelijk bedoelt? Misschien wil hij gewoon een ontspannen avondje kletsen.

Wikken en wegen

Aan de ene kant wil ik hem gewoon vragen naar zijn bedoelingen. Is dit echt alleen vriendschap, of zit er meer achter? Maar ik ben ook bang om dat gesprek aan te gaan. Wat als ik het verkeerd zie en het heel ongemakkelijk wordt? Of wat als ik besluit te gaan en het uit de hand loopt? Ik wil trouw blijven aan mijn eigen waarden, maar ik voel me zo verleid door de situatie. En eerlijk gezegd, wat als hij écht gevoelens heeft voor mij? Moet ik dan gewoon mijn kans pakken, zelfs als het verkeerd voelt? Ik heb voor nu gezegd dat ik het druk heb en het later laat weten, maar nu weet ik het niet meer.”

Moet Emily naar hem toe gaan en kijken wat er gebeurt? Of moet ze trouw blijven aan haar principes en het risico vermijden? Wat vind jij dat Emily moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden volgende week gedeeld.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Stefan (34), die voor een lastige keuze staat omdat hij niet één, maar twee potentiële liefdes in zijn werkomgeving heeft.

Het advies van Margot is simpel: „Niet daten met collega’s. Voorkomt een hoop mogelijke problemen op het werk.” Daar is Emiel het mee eens: „Houd werk en privé gescheiden.”

Ferry kijkt daar dan weer heel anders tegen aan. Hij raadt Stefan aan om met alle twee te daten. „Gewoon met beiden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

