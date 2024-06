Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is de etiquette rondom tikkies? Dit vinden Nederlanders en dit zegt een expert erover

De tikkie is altijd gretig voer voor discussie. Voor ieder wissewasje, onverwachts en na een date: kan dat? EenVandaag onderzocht hoe Nederlanders erover denken. Maar wat is nu eigenlijk gepast? Anne-Marie van Leggelo, eigenaresse van Het Etiquette Bureau, vertelt aan Metro wat de etiquette rondom tikkies is.

Sommige Nederlanders maken het wel heel bont als het op tikkies aankomt.

Onderzoek van Eenvandaag over tikkies

Vanaf welk bedrag stuur jij een tikkie? Volgens het onderzoek van EenVandaag is de meest genoemde ondergrens vijf euro, gevolgd door tien euro. Een op de tien mensen stuurt voor alle bedragen een tikkie, zelfs lager dan 1 euro. De grootste groep (35 procent) vindt het overigens prima om een betaalverzoek voor een klein bedrag te krijgen. Je kunt immers niet in iemands portemonnee kijken, is het idee.

Je kunt volgens de deelnemers niet overal tikkies voor sturen. Geld vragen voor dingen die je zelf al in huis had (77 procent) of cadeau hebt gekregen (82 procent) zijn een faux pas. Ook vindt 75 procent dat je van tevoren moet hebben gezegd dat je de kosten deelt. Nodig je mensen bij jou thuis uit? Dan vindt 61 procent dat je dan niet achteraf met een betaalverzoek moet komen.

Het was vorige week nog gespreksonderwerp bij Op1: stuur je een tikkie na een date? Daar zijn de meningen over verdeeld: 37 procent vindt van wel, 43 procent vindt van niet. Jongeren (55 procent) vinden dat een stuk normaler dan 55-plussers (23 procent).

Etiquette rondom tikkies

Stuur binnen 48 uur een tikkie

Meteen nadat je het restaurant uitloopt een tikkie sturen? Dat is volgens Van Leggelo not done. „Te snel komt heel gierig en gretig over. Vanuit de omgangsvormen gedacht is 48 uur een mooie termijn. Hierna wordt het te laat, dan gaan mensen het vergeten.”

Volg je gevoel over het minimale bedrag

„Over het algemeen is een tikkie van vijftig cent of een euro een no go”, vindt Van Leggelo. Maar er is volgens de etiquette-expert geen echt minimumbedrag aan te wijzen. „Blijf bij je gevoel. Stel dat je een keer een koffie betaalt voor een collega, dan voelt het over het algemeen niet lekker om een tikkie sturen. Meestal krijg je het vanzelf weer terug. Maar ben jij altijd diegene die de koffie betaalt, dan is een klein bedrag voor een tikkie niet raar. En als je voor veel mensen tegelijkertijd hebt voorgeschoten, kan het ook anders zijn.”

Het hangt dus echt van de situatie af. „Een klein bedrag is ook niet voor iedereen hetzelfde. En een koffie kost heel wat anders in Amsterdam dan in Friesland.”

Als er na 48 uur niet is betaald, kun je een herinnering sturen

Is er 48 uur na het versturen van het tikkie nog niet betaald? Dan mag je volgens Van Leggelo best weer actie ondernemen. Omdat je je betaalverzoek zelf ook niet meteen hebt verstuurd, zijn er alweer weer wat dagen verstreken. „Je moet het even aanvoelen, maar dan zeg je gewoon op een vriendelijke manier dat er nog niet is betaald.”

Communiceer duidelijk

Het draait volgens Van Leggelo uiteindelijk allemaal om communicatie. „Vraag altijd van tevoren: wat spreken we af? Zomaar een betaalverzoek sturen is ook niet oké. Je hoeft er geen geheim van te maken, je hebt tenslotte iets voorgeschoten. De uitzondering is als er ongeschreven regels over bestaan. Denk bijvoorbeeld aan studenten waarbij het altijd gebeurt.”

Als je iemand uitnodigt voor een etentje, is het raar om daar achteraf een betaalverzoek voor te sturen. „Daar gaat het vaak al mis, want mensen weten niet wat erbij komt kijken. Communiceer dus al vanaf het begin.”

Betaal je tikkie zo snel mogelijk

Idealiter betaal je een tikkie dezelfde dag nog, zegt de etiquette-expert. „Dat is wel het netst. Maar als je heel druk bent, is een dag erna meestal ook geen probleem.”

Wees eerlijk als je een tikkie niet kunt betalen

Niets zo vervelend dan als je tikkie slechts met twee blauwe vinkjes wordt beantwoord. Wees eerlijk als je meer tijd nodig hebt, adviseert Van Leggelo. „Communicatie en openheid is belangrijk. Zeg dat je er snel op terug komt. Je beslist zelf hoe kwetsbaar je bent, maar iedereen weet best dat een tikkie betalen zo gebeurd is.”

