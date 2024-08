Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn schoonvader wil ineens op onze kinderen passen, maar ik vertrouw hem niet’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Rachel (32), wiens schoonvader ineens zich met de kleinkinderen bemoeit. Rachel vertrouwt hem alleen niet.

„Mijn partner en ik hebben twee kinderen. De jongste is 1 jaar, de oudste net drie. We zijn een fijn gezin met zijn viertjes en hebben de boel op de rit. Alleen: sinds kort duikt mijn schoonvader steeds vaker op als het over ‘zijn kleinkinderen’ gaat.

Schoonvader en zoon hebben ‘lastige band’

Mijn schoonvader is een ‘bijzondere’ man. Hij is voor mijn vriend niet per se een goede vader geweest. Mijn schoonvader vertoefde een tijd in het buitenland, leidde zelf een nogal wild en losgeslagen bestaan en nam beslissingen die niet echt verstandig waren. Hij begaf zich hier en daar in het criminele circuit en noemt zichzelf niet voor niets ‘een boefje’.

Mijn vriend is grotendeels door zijn moeder en oma opgevoed, met wie ik allebei een goede band heb. Ondanks dat was zijn vader wel in het leven van mijn vriend. Mijn schoonvader deed z’n best op zijn manier. Hij stak zijn zoon hier en daar geld toe en verwende hem met cadeaus. Maar mijn vriend weet ook dat hij en zijn vader een lastige band hebben.

Opa en stiefoma

Mijn schoonvader is natuurlijk inmiddels ouder en heeft wat meer rust in zijn leven gevonden. Hij heeft al een tijd een nieuwe vriendin en heeft meer contact met mijn vriend. Alleen heeft mijn schoonvader ook ineens besloten dat hij een ‘zeer betrokken opa’ wil zijn.

Zijn nieuwe vriendin (mijn stiefschoonmoeder) en hij zijn ineens heel erg gefocust op onze kinderen. Ze worden met verjaardagen enorm verwend en ze trekken alles uit de kast om onze kinderen te entertainen. En ik moet zeggen dat mijn kinderen daar ook zeker plezier aan beleven.

Oppassen op de kleinkinderen

Maar tegenwoordig wil mijn schoonvader ook daadwerkelijk oppassen en mijn kinderen vaker meenemen. Maar toch heb ik daar mijn bedenkingen bij. Ik vertrouw hem niet helemaal en mijn schoonvader is niet echt het meest verantwoordelijke type.

Mijn schoonvader en stiefschoonmoeder doen echt hun best. Dat zie ik heus wel. Alleen roken ze allebei, schromen ze niet een wijntje of biertje open te trekken en zijn ze gewoon niet de meest verstandige types. Zelf zijn ze zich overigens van geen kwaad bewust. Het feit dat onze kinderen wel naar andere opa en oma’s gaan, vinden ze dan ook heel gek en oneerlijk.

Mijn vriend vindt het moeilijk. Hij ziet dat zijn vader zijn best doet, maar weet ook dat hij wel de nodige fratsen uithaalt. Mijn vriend heeft zoiets van: ‘Ach, ze kunnen toch wel een nachtje daar logeren’ of ‘mijn vader kan toch best even oppassen’, maar toch voelt het bij mij niet oké.

Dilemma: ‘Hoe ga ik hiermee om?’

Hoe ga ik hiermee om? Mijn schoonvader blijft maar vragen of hij op zijn kleinkinderen mag passen en ze bij hem komen logeren. Tot nu toe bedacht ik steeds smoezen, maar mijn smoezen raken een beetje op. Wat zouden Metro-lezers hierin adviseren? Hoe laat je een opa en stiefoma een rol hebben in de levens van je kinderen, zonder dat ik over mijn eigen grenzen ga? Mijn vertrouwen in hen, als het over ouderlijke verantwoordelijkheid gaat, is nu eenmaal laag.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Lotte (40), die zich zorgen maakt over een nieuwe vriendin van haar 12-jarige dochter.

„Je dochter gaat de pubertijd in. Spreek haar aan op haar eigen gedrag en hang daar consequenties aan, de vriendin is uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de keuzes van jouw dochter. Beïnvloedbaar zijn is dan geen excuus om zich achter te verschuilen”, schrijf Linsey.

Mijke adviseert: „Gefeliciteerd, je hebt een dochter in de puberteit. Wellicht een beetje versneld door deze nieuwe vriendin, maar anders waren al deze nieuwe interesses vanzelf gekomen op de middelbare school waar ze volgende maand naartoe gaat. En kennelijk gaat er een wereld voor haar open, een die haar razend interesseert en waar ze kennelijk ook zelf aan toe is. Daarom doet ze er zo beschermend over, want ze voelt heus wel hoe jij als moeder daar over denkt.

Geld jatten is natuurlijk niet oké, maar dat gesprek kun je ook voeren zonder over die vriendin te beginnen. Door te wijzen op normen en waarden, en eigen verantwoordelijkheid, ook als iemand anders iets bedenkt of als je samen iets doet.”

Mimi herkent de situatie: „Been there done that, mijn advies is: praat erover en geef je mening een beetje tactisch maar ga niet pushen om uit haar buurt te blijven. Soms moeten ze echt zelf op hun ‘bek’ gaan om dingen te beseffen. Want dat komt wel.”

„Aanspreken op gedrag als geld jatten en gemeen doen tegen haar broertje. Dat doet ze uiteindelijk zelf, niet die vriendin. Verder maar een beetje achtergrond-monitoren lijkt mij en er voor haar zijn mocht er iets fout gaan. En dan niet beginnen van: ‘Zie je nou wel’. Je dochter moet nu zelf gaan leren wat eventuele consequenties en verantwoordelijkheden zijn, ik zou daar heel straight in zijn. Heeft niet eens zo heel veel met die vriendin te maken”, stelt Ciska.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

