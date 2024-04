Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik ben verliefd op een veel oudere man’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Jasmijn (31), die verliefd is op een veel oudere man.

„Ik ben al een poosje vrijgezel en ik durf wel te zeggen dat mijn liefdesleven niet zozeer over rozen gaat. Mijn vriendinnen zijn inmiddels allemaal bezet of hebben al een gezinsleven. En ik dus overduidelijk niet.

Oom van een vriendin

Een goede vriendin van mij komt uit een nogal welvarend milieu. Ze heeft een grote familie en haar vader heeft drie broers. En wellicht voel je het al aankomen; een van haar ooms heeft mijn hart gestolen.

We kwamen elkaar al regelmatig tegen op verjaardagen en de feestjes van mijn vriendin gaan er vaak nogal wild aan toe. Een hoop drank, entertainment en ze pakken eigenlijk altijd groots uit. En daar in het feestgedruis vonden haar oom en ik elkaar meestal wel ergens op de avond.

Man van 58 jaar

Hij en zijn ex-vrouw zijn uit elkaar. Hij heeft vier kinderen met haar, maar hun huwelijk hield geen stand. Deze man is 58 jaar. Ik herhaal: 58 jaar. En ja, dat is een groot leeftijdsverschil.

Op de feestjes waar wij elkaar zagen, voelde het nooit alsof ik met een 58-jarige man stond te dansen. Hij is jong van geest, goed gekleed en ziet er gewoon nog heel goed uit. Een beetje dat George Clooney-gevoel krijg ik bij hem. We wisselden (stiekem) telefoonnummers, belden en WhatsAppten met elkaar en spraken uiteindelijk ook stiekem af. En zo gingen er maanden voorbij.

Verliefd op oudere man

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en ja, ik ben verliefd op deze man. Ik denk steeds aan hem, mijn hart maakt een sprongetje als ik een berichtje van hem krijg en ik wil hem dolgraag zien. Daarnaast is het echt een romanticus. Een man die me in de watten legt, me mee uiteten neemt en me dat ‘speciale’ gevoel geeft. Iets wat ik van mijn andere scharrels en exen niet ken.

Het Dilemma: ‘Wat moet ik doen?’

Niemand weet eigenlijk wat deze man en ik met elkaar doen. Ik heb niemand iets verteld over mijn nieuwe liefde en zeker mijn vriendin en familie niet. Want ik vrees natuurlijk heel erg voor hun reacties en oordeel. Wat moet een 31-jarige vrouw met een man van 58? Die ook nog eens vier kinderen heeft en een heel leven daaromheen.

In mijn hoofd kan ik rationeel wel bedenken dat het een gekke situatie is en ik kan me niet voorstellen dat ik straks openlijk met hem een relatie zou kunnen hebben. Wat moet de familie van mijn vriendin wel niet denken? Maar ik ben echt heel gek op deze man en heb me nog nooit zo gevoeld. Zijn er mensen die eenzelfde soort ervaring hebben? En hierin wellicht wat kunnen adviseren?”

