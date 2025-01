Aanslag in New Orleans internationaal veroordeeld: ‘Tragedie, getroffen door terrorisme’

👇

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat onderzocht wordt of er mogelijke verbanden zijn tussen de aanslagen in New Orleans waarbij minstens 15 mensen omkwamen en de explosie van een Tesla Cybertruck bij het Trump Hotel in Las Vegas.

Op X schreef Elon Musk dat de Cybertruck en het voertuig waarmee de aanslag in New Orleans werd gepleegd beide gehuurd waren via Turo. Zo’n truck ontplofte op nieuwjaarsdag bij een Trump Hotel in Las Vegas. De inzittende van de auto kwam door de explosie om het leven, zeven mensen die in de buurt waren raakten gewond.