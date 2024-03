Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn collega heeft een burn-out, maar ik tref haar in de kroeg’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Sterre (28), wiens collega een burn-out heeft, maar waar Sterre zelf haar twijfels over heeft.

„Ik werk nu drie jaar voor mijn huidige werkgever. Ik werk in een branche waarin we projecten opzetten en evenementen organiseren. Het is baan met veel uitdaging, creativiteit en diversiteit. En dat zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is en het werk leuk blijft.

Collega heeft burn-out

Ik moet toegeven dat het ook hard werken is. Ik verdien geen topsalaris, heb behoorlijk wat verantwoordelijkheid en maak lange dagen. De telefoon rinkelt in het weekend ook door en af en toe vraagt deze baan ook best veel van mij. Maar ik ben jong, vitaal, heb leuke collega’s en leer een hoop en dat is me dierbaar.

Eén collega is inmiddels bezweken onder de werkdruk. Ze heeft een burn-out opgelopen. Ze meldde zich steeds vaker ziek en kon de stress en vele uren niet meer aan. Ik kon ook zien dat ze worstelde. Inmiddels staat ze in het bedrijf geregistreerd als ‘langdurig ziek’. En dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. We hebben namelijk een handje tekort en mijn baas hoopt dat ze uiteindelijk weer terugkeert. Onze HR-afdeling en zij hebben daarover verschillende gesprekken, weet ik.

Elkaar tegenkomen in kroeg en bij evenementen

Mijn baas laat aan mij wel doorschemeren dat hij niet blij is met de situatie. Maar hij weet ook dat burn-outs tegenwoordig vaker voorkomen. Hij probeert er met haar het beste van te maken en met haar mee te denken. Maar zij zit thuis, heeft al haar werkzaamheden neergelegd en liet ook een hoop zaken onafgerond achter.

Hoewel ik best begrijp dat zij worstelt, heb ik alleen mijn twijfels over de ernst van haar burn-out. Ik ben haar namelijk de afgelopen tijd best vaak tegengekomen tijdens sociale gelegenheden, evenementen en in de kroeg. Wij wonen namelijk in dezelfde stad. Ze vertelde me eerder dat ze, mede door haar burn-out, behoefte aan ontspanning heeft en zichzelf ook plezier gunt. En dat ook haar psycholoog haar dat aanraadde.

Social media

Daarnaast volg ik haar, als een van de weinige collega’s, op social media en schroomt ze niet om van haar leven de mooie plaatjes te delen. Foto’s van vakantie, uitjes en andere leuke dingen. Een andere collega van mij was dat ook al opgevallen en had eveneens haar bedenkingen.

Dilemma: ‘Moet ik hier iets van zeggen?’

Misschien klink ik bekrompen, maar als je uit kunt gaan en actief bent, dan heb je toch geen burn-out? Ik heb zelf nooit een burn-out gehad, dus kan ik ook niet goed beoordelen wat wel en niet rendabel is als je daarmee worstelt. Maar ergens voelt het toch een beetje gek. Ook omdat wij met veel van haar achtergelaten werk inmiddels zitten opgezadeld.

Wat moet ik hiermee? Moet ik dit aankaarten bij mijn baas? Haar confronteren of de boel de boel laten? Het voelt ergens niet helemaal eerlijk, maar ik wil ook niet bikkelhard overkomen in deze situatie.”

Wat vind jij dat Sterre moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

