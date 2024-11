Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geweigerd in een restaurant en meer problemen voor singles (plus zoveel singles zijn er in Nederland)

Vrijgezel zijn kan heel veel vrijheid geven. Maar het brengt ook een hoop ongemakken met zich mee. Het is bijvoorbeeld lastiger om naar een restaurant of hotel te gaan. Singles worstelen met het doen van boodschappen (want veel dingen zijn voor twee of meer verpakt) en belastingen zijn soms ingewikkeld en oneerlijk.

Er zijn veel singles in Nederland. Ze delen zelfs karaktertrekken met elkaar, schreef Metro eerder al. Schrijver Martijn Jas is een van hen. „Ik noem mijzelf de eeuwige vrijgezel. Ik heb eigenlijk nog nooit een relatie gehad.” Dat vertelt hij in Villa VdB op NPO Radio 1, waar hij vertelt over zijn boek Laat Mij Maar Alleen.

Ruim 3 miljoen singles in Nederland

Er zijn momenteel 3,3 miljoen mensen in ons land die alleen wonen. De verwachting is dat in 2047 een kwart van de Nederlanders alleen woont. Het zou dan natuurlijk kunnen dat ze een latrelatie hebben, maar dat is lastig te controleren. Daarom wordt er in de cijfers over alleenwonenden gesproken.

Jas heeft voor zijn boek met ruim 800 singles gesproken. „Wat mij opviel is dat de singles hun leven als vrijgezel een 7,5 geven. Ze zijn dus niet zielig en alleen, want dat cijfer vind ik vrij hoog.” Uit diezelfde enquête blijkt wel dat de helft wel weer een relatie wil.

Samenzijn heeft namelijk een hele hoop voordelen. „Je moet echt alles zelf regelen als je single bent: je inkomen en ook de kleur van de gordijnen, er valt niks te overleggen.” En vrijgezellen worden niet overal geaccepteerd. „Ik ben onlangs in een restaurant geweigerd. Ik wil uit eten gaan voor een concert. Er waren twee tafels vrij, maar ze wilde er geen aan mij geven. Dat is discriminerend.”

Erfbelasting stuk hoger voor vrijgezellen

Afvalbelasting, kleinverpakkingen in de supermarkt en ook erfbelasting: singles hebben veel financiële ongemakken, waar stellen geen last van hebben. Die erfbelasting bijvoorbeeld: „Stel dat ik mijn vermogen nalaat, dan gaat een heel groot deel naar de staat. Een partner of kinderen hoeven veel minder te betalen, vanwege vrijstelling.”

Dan zijn er ook nog acties, neem bijvoorbeeld de NS. „Die komen met acties voor weekenden weg, vaak voor twee personen. Terwijl veel singles graag alleen een weekendje weg gaan.”

En singles moeten vaak betalen voor een tweepersoonskamer in een hotel. „Eenpersoonskamers zijn vaak ook achterafkamers, soms zelfs zonder ramen. Terwijl het een gat in de markt is: straks zijn nog meer Nederlanders single.”

‘Politiek moet meer rekening houden met alleenwonenden’

De schrijver is ook in gesprek gegaan met politieke partijen. Hij hoopt dat zij in de toekomst meer rekening houden met het groeiend aantal vrijgezellen. „Er moet heel veel bijgebouwd worden. Bouw ook voor singles. Straks willen steeds meer mensen alleen wonen.”

Lang niet iedereen die single is, wil een relatie. Metro schreef eerder al over mensen die kiezen voor een vrijgezellenbestaan.

