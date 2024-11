Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Femke Halsema bedolven onder kritiek tijdens debat over Amsterdamse rellen

Omdat het al dagen onstuimig is in de hoofdstad, was er vandaag een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarin stond burgemeester Femke Halsema flink onder druk.

Donderdagnacht werden tientallen Israëlische supporters aangevallen na de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Dit weekend werd er gedemonstreerd en gisteravond ging het flink mis op Plein 40-45 in de hoofdstad. Een grote groep gooide vuurwerk, waardoor een tram in brand vloog. Ook werden stenen naar agenten in een bus gegooid. Zeker drie personen zijn aangehouden. Ook raakte iemand gewond door het afsteken van vuurwerk.

Halsema noemt de rellen van Nieuw-West een grove schande. De ongeregeldheden gingen volgens haar opnieuw gepaard met antisemitisme, zei ze tijdens het debat.

Kritiek op Femke Halsema van PvdD

Halsema heeft volgens de Partij voor de Dieren „geen compleet beeld geschetst” van de gebeurtenissen rond de wedstrijd Ajax – Maccabi Tel Aviv. Volgens fractievoorzitter Anke Bakker was niet direct duidelijk dat er ook incidenten waren met supporters van Maccabi.

Verder wilde de PvdD meer weten over de juridische gronden waarop de voetbalwedstrijd niet alsnog kon worden verboden en hoe het kon dat er niet werd ingegrepen toen zo’n vijftig Maccabi-supporters zich misdroegen en er niet voldoende politie aanwezig was. Ook vroeg Bakker zich net als meerdere andere partijen af of er niet te vroeg is afgeschaald met de inzet van de massaal aanwezige politie. In het feitenrelaas stond dat er vorige week 1200 politiemensen in Amsterdam op de been waren.

DENK valt over gebruik ‘pogrom’

DENK-leider Sheher Khan vindt dat Halsema steken heeft laten vallen bij de gebeurtenissen rond de voetbalwedstrijd. Hij vroeg Halsema om het woord „pogrom” terug te nemen. De burgemeester heeft de dag na de gewelddadigheden rond de wedstrijd gezegd dat ze zich kon voorstellen dat het mensen doet denken aan een pogrom. Volgens Khan hebben deze woorden het gevoel van onveiligheid en de spanning vergroot.

Halsema weigerde dit. „Ik heb mijn woorden secuur gekozen.” Khan: „Waarom het niet feitelijk houden? Het is al erg genoeg wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Als je pogrom gebruikt, dan klop je het op.” De fractievoorzitter vond ook dat de persconferentie over het geweld te eenzijdig was. „Waarom is er zo weinig aandacht besteed aan de misdragingen van Maccabifans?”

Wat is een 'pogrom'? Femke Halsema nam het woord ‘pogrom’ dus in de mond, maar wat is dat eigenlijk? Dat woord wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen. Dat kan om bijvoorbeeld etnische of religieuze redenen gebeuren.

JA21 klaagt over gebrek aan gezag

JA21 vindt dat Halsema geen gezag meer heeft over de stad. „Hoe vindt de burgemeester dat het hier nu op dit moment in deze stad gaat?”, begon fractievoorzitter Kevin Kreuger zijn betoog. „Er ligt eigenlijk maar één vraag: heeft deze burgemeester nog de controle over deze stad? Heeft zij nog het gezag en autoriteit om de openbare orde te handhaven? Mijn fractie vindt van niet.”

D66-fractievoorzitter Rob Hofland vroeg hem wat de burgemeester anders had moeten doen. Daarop zei Kreuger: „Dat het gezag laat zien wie hier de baas is. Er is geen plek in Nederland waar meer polarisatie is dan hier aan de gracht en in de buitenwijken.”

Halsema: ‘Alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen’

Halsema heeft „de diepe overtuiging dat alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen” voor de wedstrijd. „Er was voldoende politie in de stad en het was beheersbaar tot de hit-and-runacties”, zei de burgemeester tijdens het debat.

De hit-and-runacties, waarbij kleine groepjes mensen Israëlische supporters belaagden, zijn volgens Halsema een fenomeen waartoe de politie zich opnieuw moet verhouden. De acties waren op zo’n veertien plekken verspreid door de stad.

Halsema wees erop hoe lastig het volgens haar voor de politie was om dit tegen te gaan „in deze stad met al zijn steegjes”. In de dagen rond de voetbalwedstrijd waren er zo’n 1200 politiemensen in de hoofdstad aanwezig, staat in het feitenrelaas dat de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie aan de raad heeft gestuurd.

„Op het moment dat er minder politie was, had het veel erger kunnen verlopen”, zegt de burgemeester. Ze zei dat de situatie in de stad op geen enkel vlak is onderschat. „Er is niets onderschat, anders was er niet zoveel politie en waren er geen veiligheidsrisicogebieden.” Halsema zei dat de driehoek „overal mee bezig is geweest, overal is op gehandeld”.

