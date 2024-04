Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je vrijgezel? Singles hebben vaak karaktertrekken gemeen

Of je nu vrijgezel bent of in een relatie zit, het heeft allebei zo z’n voor- en nadelen. Voor diegenen die kiezen voor het vrijgezellenbestaan, kan het weleens zo zijn dat ze gemeenschappelijke karaktertrekken hebben. Volgens onderzoek hebben singles namelijk persoonlijkheidskenmerken gemeen.

3,3 miljoen Nederlanders wonen alleen en die getallen stijgen. Het CBS voorspelt dat tegen 2050 één op de vier mensen alleenstaand is. Al is wel bekend dat mensen in een relatie over het algemeen gelukkiger zijn dan singles.

Onderzoek naar karakter vrijgezellen

Volgens onderzoek, waar ook het wetenschappelijke Scientias over schrijft, hebben vrijgezellen gemeenschappelijke karaktereigenschappen. Zo zijn veel alleenstaanden introvert en ingetogen en hebben ze een minder consciëntieuze (plichtsgetrouw en gewetensvol) en een meer neurotische aard.

Maar vrijgezellen hoeven niet per se ongelukkiger te zijn dan mensen in een relatie. Gemiddeld gezien zijn mensen in een relatie tevredener dan vrijgezellen, zoals we hierboven al schreven. Maar er zijn genoeg ‘happy singles'”, legt hoofdonderzoeker Elaine Hoan uit. „Relaties spelen een minder grote rol bij levenstevredenheid dan je misschien denkt. We ontdekten dat karakter, meer dan of je een relatie hebt, bepaalt wie gelukkig is met zijn leven en wie niet.”

Liever single dan relatie?

Uit het onderzoek bleek dat singles dus veelal gemeenschappelijke karaktertrekken hadden. Daarvoor gebruikten de onderzoekers het bekende ‘Big Five’-onderzoeksmodel. Een model dat iemand indeelt aan de hand van vijf karaktertrekken: extraversie (energiek en outgoing), vriendelijkheid (empathisch en respectvol), consciëntieusheid (productief en betrouwbaar), neuroticisme (angstig en depressief) en openheid (nieuwsgierig en creatief).

„In een wereld die gemaakt lijkt voor extraverte mensen, worden introverten vaak ten onrechte als antisociaal betiteld”, zegt Hoan. Maar volgens de onderzoeker genieten introverten van alleen zijn en hun onafhankelijkheid. „Dus wellicht zijn introverten liever single dan dat ze een relatie hebben.”

Extraverte en introverte mensen

Overigens zijn extraverte mensen over het algemeen gelukkiger. Of ze nu in een relatie zitten of niet. Introversie maakt het daarnaast een beetje moeilijker op een partner te vinden. „Ander onderzoek toont ook aan dat het hebben van een relatie mensen extraverter maakt doordat ze zelfverzekerder worden en een grotere sociale kring krijgen.”

Vrijgezellen bleken daarnaast vaker neurotisch. Op stellingen als: ‘Ik kan gespannen zijn, ‘Ik voel me vaak verdrietig’ en ‘Ik ben vaak boos’, antwoordden singles vaker ‘ja’. Daarnaast waren ze minder consciëntieus. „Consciëntieuze mensen willen erg graag hun doelen halen, vooral traditionele doelen zoals een baan en een huwelijk. Ook hebben ze een sterk arbeidsethos dus dat helpt waarschijnlijk om een relatie te vinden en vol te houden”, aldus de onderzoeker.

Stigma op vrijgezel zijn

Volgens haar maken depressieve klachten, somberheid en een gebrek aan energie het moeilijker om een relatie te vinden. „Terwijl de emotionele steun die je van je partner krijgt deze symptomen juist zou kunnen verminderen.”

Volgens de onderzoeker rust er een stigma op vrijgezel zijn. „Mensen zeggen soms: ‘Je zou gelukkiger zijn met een relatie, dus waarom heb je die niet?’ Terwijl dat niet per se waar is voor iedereen. Ik hoop dat mensen van ons onderzoek meenemen dat je niet iemand hoeft te zijn die je niet bent. Wees vooral jezelf.”

