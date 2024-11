Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Signalen voor nieuwe rellen in Amsterdam, ‘vrouwen en kinderen opgeroepen thuis te blijven’

De politie in Amsterdam krijgt ‘signalen’ dat er oproepen rondgaan om vanavond opnieuw te gaan rellen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Dat liet Olivier Dutilh van de Amsterdamse politie vandaag weten tijdens de behandeling van een kort geding over de noodmaatregelen van de gemeente.

In de berichten die rondgaan worden vrouwen en kinderen opgeroepen om thuis te blijven. „Deze oproepen baren ons grote zorgen”, zegt Dutilh.

Agenten bekogeld met vuurwerk

Gisteren was het ook raak in de hoofdstad. Op Plein 40-45 in Amsterdam-West begon een groep rond 19.15 uur met het gooien van vuurwerk richting agenten. Daarbij vloog ook een tram in brand.

Ook de mobiele eenheid moest in actie komen. Drie mensen werden rond middernacht gearresteerd en één persoon raakte gewond.

„Rond 19.00 uur stonden er zes jongeren op Plein 40-45. Tien minuten later waren het er veertig en kort daarna enkele honderden”, zegt Dutilh over het verloop van gisteravond. Hij deelde zijn zorgen vanochtend in de rechtbank in Amsterdam.

Gemeenteraad van Amsterdam debatteert over gewelddadigheden

Daar diende een kort geding van activist Frank van der Linde. Hij wil vandaag demonstreren bij de Stopera, waar de Amsterdamse gemeenteraad vanaf 12.00 uur debatteert over de gewelddadige gebeurtenissen na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in de hoofdstad afgelopen week.

Vanwege de noodverordening die nog altijd geldt, mag de demonstratie van Van der Linde vandaag niet plaatsvinden bij de Stopera. De activist kondigde aan toch te gaan, ongeacht het oordeel van de rechtbank.

Zes mensen aangehouden

Ondanks de noodverordening kwam er vanmiddag rond 12.45 uur een handjevol mensen om te demonstreren bij de Stopera. Ook Frank van der Linde kwam erheen, naar eigen zeggen om ‘te kijken’. Een groep van aanvankelijk zo’n tien mensen probeerde met een leeg spandoek het plein voor het gemeentehuis op te lopen, maar werd daarbij tegengehouden door agenten. Die verzocht hen te demonstreren bij het Westerpark, waar demonstreren wel is toegestaan. Toen ze dat weigerden, werden zes mensen aangehouden.

