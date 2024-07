Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je snel en vaak verliefd? Misschien ben je emofiel en dat brengt dit risico met zich mee

Ben jij snel of vaak verliefd, soms wellicht overhaast? Het kan zijn dat je onder de noemer emofilie valt. En emofilie brengt volgens onderzoek een risico met zich mee als je een relatie hebt. Het kan namelijk de kans op ontrouw vergroten.

Snel en vaak verliefd

Nieuw onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology, toont aan dat mensen die snel en overhaast verliefd worden, een grotere kans op vreemdgaan hebben.

De meeste mensen worden minimaal één keer in hun leven verliefd. Maar bij anderen kan ‘verliefdheid’ overmatig toeslaan. Mensen die dat hebben vallen onder de noemer emofilie. Ze houden van het gevoel van verliefd zijn en beginnen meestal ook snel relaties.

Emofilie en donkere driekhoek

Een recente reeks van studies heeft onderzocht hoe emofilie is gekoppeld aan de zogenaamde ‘Donkere Driehoek’ van het machiavellisme, psychopathie en narcisme.

Het onderzoek uit Frontiers in Psychology ontdekte een kleine correlatie van emofilie met machiavellisme en psychopathie, en een iets sterkere correlatie met narcisme. Maar emofilie had ook een positieve correlatie met eigenschappen als extraversie, vriendelijkheid, en openheid.

Ontrouw in relatie

Maar kennelijk is er ook dus een relatie tussen emofilie en overspel. Het kan dus jouw liefdeleven beïnvloeden en de kans op ontrouw vergroten. „De neiging om gemakkelijk en vaak verliefd te worden, zou ertoe kunnen leiden dat het individu vaker nieuwe romantische relaties aangaat”, aldus de onderzoekers. „Maar de relatie tussen emofilie en ontrouw valt te verklaren. Het kan er namelijk voor zorgen dat een individu met emofilie makkelijker romantische gevoelens buiten een relatie om ontwikkelt.”

