Op zoek naar een partner? Die vind je volgens relatiedeskundigen waarschijnlijk niet in de kroeg: ‘Ga dít doen’

Wellicht ben je net, of al een poos, vrijgezel. En mocht je dan wat liefde en romantiek in je leven willen, dan moet je toch de datingmarkt op. Maar volgens relatiedeskundigen en dating-coaches vind je een potentiële partner niet in de kroeg. Je kunt beter ergens anders op zoek gaan.

De één vindt het vrijgezellenbestaan heerlijk, de ander vindt er weinig aan. Maar mocht jouw relatie over zijn of je hebt de liefde simpelweg nog niet gevonden, dan kan het zijn dat je je ook op de datingmarkt begeeft. Wist je dat vrijgezellen vaak karaktereigenschappen gemeen hebben? En was je ervan op de hoogte dat deze beroepen als het meest aantrekkelijk worden beschouwd in de datingwereld?

Niet op zoek naar potentiële partner in de kroeg

Oké, mocht je vrijgezel zijn, dan is er een ruim arsenaal aan datingapps. Maar we weten ook dat swipen niet altijd zo bevredigend is. Dating-coach Blaine Anderson legt aan CNBC uit waar je moet ‘zoeken’ als je een nieuwe liefde wilt vinden.

Om te beginnen is dat volgens Anderson niet in een kroeg of club. Waarom niet? „Je hebt niks gemeen met mensen die je hier ontmoet, behalve dat je op dezelfde locatie bent.” En daar zijn meer relatiedeskundigen en dating-experts het mee eens. Ja, veel vrijgezellen verzamelen zich in een café of club, maar het is niet per se de juiste plek om een potentiële partner te vinden.

Alcohol in de kroeg

Grace Lee, die eveneens dating-coach is: „Mensen ontmoeten in een bar is waarschijnlijk de minst interessante gemene deler. De lat ligt vrij laag om naar een bar te gaan.”

Relatiepsycholoog Lisa Marie Bobby benadrukt ook dat in dit soort situaties vaak alchohol in het spel is. Volgens haar is het de vraag of je in nuchtere toestand maar iets met elkaar gemeen hebt.

Waar moet je wel zoeken?

Het kan anders, zegt Bobby. Dat begint door voor jezelf eens goed in kaart te brengen wat jouw waarden, interesses en passies zijn. „Als je een leven leidt waar je je goed bij voelt en je jezelf in dergelijke situaties plaatst, zul je mensen ontmoeten die fundamenteel bij je passen.”

Vind je het belangrijk om veel in de natuur te zijn? Overweeg dan om bij een wandelclub te gaan. Of ben je gek op eten en koken, bezoek dan eetfestivals, alus Lee.

Relatiedeskundigen: ‘Nieuwe mensen ontmoeten’

Ga dus dingen doen die passen bij je interesses en niet simpelweg om een partner te vinden. Lee legt uit dat je niet op een sportclub, kookclub of salsacursus hoeft te gaan om de ware te ontmoeten. Het gaat erom dat je nieuwe mensen ontmoet die bij jouw interesses passen en jouw omgeving en netwerk daarmee uitbreiden. Nieuwe contacten die ook weer tot nieuwe potentiële romantische contacten kunnen leiden.

Daten vraagt soms wat geduld en dat hebben we niet altijd meer in deze snelle en moderne tijd. Anderson legt uit dat we ook, als het om de liefde gaat, verwachten dat het allemaal snel voor elkaar is. Volgens haar is de kans groter een potentiële liefde te ontmoeten via hobby’s en activiteiten en een nieuw netwerk, in plaats van dat je opduikt in de vaste kroeg of jezelf een ongeluk swipet op een datingapp.

