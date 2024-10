Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gekwetst of getriggerd door je partner? Deze psycholoog leert je hoe te reageren

Ken je dat gevoel dat je partner je heel boos kan maken, hard kan raken of kwetsen? Soms sta je lijnrecht tegenover elkaar en weet je precies op de plekken te prikken die het meest pijn doen. Voor we het weten roepen of doen we dingen die de boel doen escaleren. Maar dat hoeft niet. Deze psycholoog legt uit hoe je op een gezonde manier reageert op de triggers in jouw relatie.

Over relaties raken we eigenlijk nooit uitgepraat. Want seks- en relatieperikelen kennen we eigenlijk allemaal wel. Twijfels, relatieproblemen door het ouderschap of overspel, veelgemaakte fouten in een relatie en ga zo verder. Maak je niet druk, je bent echt niet de enige.

Gekwetste gevoelens of triggers in relatie

Iets wat we allemaal kennen is het feit dat jouw partner jou pijn kan doen of kwetsen. En ook andersom. Als koppel weten we elkaar triggers te vinden, die soms kunnen leiden tot een huis vol met ruzie, gekwetste gevoelens, misverstanden of andere conflictueuze gevolgen. Maar dat hoeft niet zo te gaan.

In een relatie heb je nu eenmaal te maken met twee verschillende personen. Met hun eigen karakter, overtuigingen, ervaringen en emotionele wonden. En dat weegt allemaal mee als je het niet eens bent met elkaar of worstelt in een relatie. Maar volgens psycholoog Mark Travers heb je altijd een keuze hoe je in dat soort situaties reageert. Want een reactie op iets dat je pijn doet of triggert kan voor een escalatie zorgen, waardoor afstand en wrok ontstaat. Maar je kunt ook het tegenovergestelde veroorzaken. „Naar dieper begrip en verbinding”, aldus de psycholoog tegen Psychology Today. „De manier waarop je met deze situaties omgaat, weerspiegelt niet alleen jouw huidige emotionele toestand, maar bepaalt ook de toekomst van je relatie.”

Psycholoog geeft drie tips bij reactie op problemen

Travers tipt drie manieren om te reageren als je je geraakt of getriggerd voelt door de acties of woorden van jouw parner.

1. Verander het perspectief, verander het gevoel

Travers legt uit dat cognitieve herwaardering een krachtige techniek is waarmee je je oorspronkelijke gedachten bewust opnieuw formuleert om je emotionele reactie op een triggerende situatie te veranderen. Voel je een golf van woede, verdriet of frustratie? Observeer dan de gedachte die deze emotie stuurt. Vraag je af: Is deze gedachte gebaseerd op de werkelijkheid of kan het een veronderstelling zijn?

Probeer jouw interpretatie te veranderen in een evenwichtiger perpectief. Voel je gedachtes zoals: ‘Jij geeft niks om mij’, opborrelen? Pauzeer even en herformuleer de gedachte. Bijvoorbeeld in: ‘Misschien beseft hij/zij niet hoe kwetsend dat klonk’. Volgens Travers verminder je, met deze eenvoudige verandering, de emotionele intensiteit. Waardoor je een rustiger en productiever gesprek kunt voeren.

Travers haalt psycholoog en onderzoeker Jennifer Veilleux aan, die benadrukt dat cognitieve herwaardering een waardevolle vaardigheid is. Het perpectief kunnen veranderen en situaties kunnen bekijken vanuit verschillende invalshoeken zijn volgens haar cruciale levensvaardigheden. Daarbij adviseert ze wel om dit toe te passen als je helder denkt. Zij geeft nog twee tips om cognitieve herwaardering toe te passen.

Tem intense emoties: „Erken dat sterke emoties jouw beoordelingsvermogen kunnen vertroebelen. Als je overweldigd bent, concentreer je dan op zintuiglijke of fysieke activiteiten om te aarden: neem een ​​douche, ga hardlopen of doe aan progressieve spierontspanning. Deze technieken kunnen helpen impulsief gedrag te beheersen totdat de emotie afneemt.”

„Erken dat sterke emoties jouw beoordelingsvermogen kunnen vertroebelen. Als je overweldigd bent, concentreer je dan op zintuiglijke of fysieke activiteiten om te aarden: neem een ​​douche, ga hardlopen of doe aan progressieve spierontspanning. Deze technieken kunnen helpen impulsief gedrag te beheersen totdat de emotie afneemt.” Gebruik cognitieve strategieën als je kalm bent: „Voel je je wat kalmer? Gebruik dan cognitieve strategieën, zoals de bovengenoemde herwaardering, om problemen op te lossen. Vermijd het herkauwen, want dat kan de emoties versterken. Denk in plaats daarvan na over de ervaring om ervan te leren en de emotie constructief te verwerken.”

2. Benoem emoties

Identificeer en benoem de specifieke emoties die je op gespannen moment voelt. Pauzeer en vraag jezelf af: ‘Wat voel ik nu?’ Woede, frustratie, verdriet of een combinatie? Weet je om welke emoties het gaat, dan kun je ze rustig uiten richting je partner.

Het benoemen van emoties kan de intensiteit ervan verminderen door ze bewust te voelen. Als je bijvoorbeeld zegt: ‘Ik voel me erg gefrustreerd vanwege wat er net is gebeurd’, kun je de controle terugkrijgen en het gesprek verschuiven van conflict naar oplossing. Hierdoor kan jouw partner jouw gevoelens beter begrijpen, zonder zich beschuldigd te voelen.

3. Neem verantwoordelijkheid

Travers haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat ons instinct, waarmee we onszelf tegen pijn willen beschermen, kan leiden tot het saboteren van onze relaties. Ervaren we pijn, dan gaat een zelfbeschermend instinct aan het werk, waardoor het vermijden van pijn prioriteit krijgt boven het nastreven van intimiteit.

Neem in een triggersituatie verantwoordelijkheid voor emotionele reacties. Dat betekent niet dat je een fout moet toegeven of de schuld op je moet nemen. Het gaat erom dat je herkent hoe jij met jouw emoties omgaat. Door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik besef dat ik eerder in de verdediging ben gegaan, en het spijt me dat ik zo heb gereageerd. Maar ik vind het wel belangrijk in dit gesprek te voeren’, toon je verantwoordelijkheid zonder dat je jouw standpunt opoffert.

Door deze balans tussen verantwoordelijkheid en assertiviteit kun je standvastig blijven in belangrijke kwesties, terwijl je ook het standpunt van jouw partner respecteert. Door jouw reacties onder controle te houden en tegelijkertijd trouw te blijven aan je behoeften, bevorder je een omgeving waarin beide partners zich gehoord voelen, waardoor de kans op escalerende conflicten kleiner wordt, aldus de psycholoog.

